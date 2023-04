HERMOSILLO, Son.- Tramitar la visa estadounidense es una de las cosas que más preocupa a algunas personas debido a que corren el riesgo de que se les niegue.

De acuerdo con datos de la Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos (CA), en 2021 se rechazó la visa a 56 mil 240 personas de las 3 millones 148 mil 323 solicitudes que se realizaron, o sea al 11.32%.

Esta cifra es mucho menor a las que sí se aprobaron, pero si aún temes que por algún motivo te la nieguen, a continuación te decimos algunas de las preguntas que suelen hacer los oficiales consulares al momento de entrevistarte para solicitar la visa, y así vayas lo más preparado posible y menos nervioso.

¿Cuáles son las preguntas que te hacen cuando solicitas la visa estadounidense?

Al realizar la entrevista, los oficiales consulares buscan saber su el postulante usará la visa de visitante para vivir o trabajar ilegalmente en Estados Unidos, motivo por el que hacen varias preguntas para conocer las razones por las que el interesado busca obtener el documento.

Cabe aclarar que las preguntas pueden cambiar dependiendo lo que vaya respondiendo el solicitante, sin embargo, es común que las preguntas estén relacionadas con la información que pusiste en tu solicitud.

Entre las preguntas más comunes que hace el oficial consular a los extranjeros, según el sitio ViveUsa, están:

¿A qué lugar de Estados Unidos viaja?

¿Cuál es el motivo del viaje?

¿Cuánto tiempo durará en Estados Unidos y cuándo piensa regresar al lugar de origen?

¿Viajas con alguien?

¿Dónde trabaja, desde cuándo y qué actividades realiza?

¿Quién paga los gastos del viaje?

¿Dónde se hospeda?

¿Tiene familiares en Estados Unidos?

¿Has viajado antes o estado en Estados Unidos?

Según las respuestas dadas el oficial decidirá si eres apto o no para recibir la visa.

¿Cuáles son las preguntas más frecuentes al momento de sacar la visa? Foto: Pixabay

Recomendaciones para la entrevista de la visa

Algunas de las recomendaciones al momento de la entrevista es hablar con la verdad, no responder cosas que no te preguntan para evitar confundirte, recuerda la información proporcionada en tu formulario, debes ser claro en las fechas que diste, si no sabes inglés no es necesario que lo hables porque podrías ponerte más nervioso, en caso de que no entiendas una pregunta pide que te la repitan.