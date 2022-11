¿Cuáles fueron los primeros inventos de las grandes compañías actuales?

Hoy en día existen multiples compañias a nivel mundial que facilitan nuestras vidas con productos que ayudan en el labor hogareño e incluso profesional, sin embargo, estos inventos son fruto y evolución de muchos otros intentos que fueron creados sin la mano de la tecnología.

El aparato para cocinar arroz de Sony

Sony es una de las empresas multinacionales más importantes a nivel mundial por su gran impacto en la electrónica de consumo. Sus productos más reconocidos son sus cámaras digitales, telefonos moviles y su consola de videojuegos Playstation. Sin embargo, su primer invento no fue nada parecido a esto, pues se trataba de un aparato para cocinar arroz, el cual hoy en día es incluso parte de un museo.

Samsung solía ser una tienda de comestibles

Pexels

En 1938, Samsung era simplemente una tienda de comestibles, pero tras la Guerra de Corea y la industrialización se vio obligada a enfocar su atención en el negocio textil. Por lo mismo, en 1969, arrancaron oficialmente con un televisor en blanco y negro que logró un éxito rotundo en la mayor parte del mundo.

El juego de cartas de Nintendo

Hanafuda / Getty Images

La gran "N" logró posicionarse como una de las empresas pioneras en la industria de videojuegos por franquicias como Mario, Pokémon y The Legend of Zelda, no obstante, el primer invento de Nintendo fue algo más rústico, pues se trató de un conjunto de cartas llamado hanafuda que se usaban en salas de juego en 1889.

"Steve Wozniak": El primer ordernador de Apple

Apple siempre ha tenido su mente en la fabricación de ordenadores, sin embargo, la tecnología de hace 50 años no es la misma que la de hoy en día, por lo mismo el primer ordernador de la compañía era más parecido a una maquina de escribir que un ordenador convencional.

El pato de madera de Lego

Los inicios de la compañía danesa Lego se remontan al siglo pasado, especificamente, durante una fuerte recesión en la que existía una palpante escacez de madera. Por lo mismo, el dueño Ole Kirk Kristiansen decidió que con los pequeños trozos que sobraran de la creación de muebles, se fabricarían trenes y autos de juguete para niños. De esta surgió un curioso pato con ruedas que podía desplazarse al ser tirado de una cuerda.