Critican los avances del documental de Harry y Meghan por usar imágenes engañosas

Dos avances de la nueva serie documental de Netflix sobre los duques de Sussex han sido criticados por supuestamente utilizar imágenes y fotos de manera engañosa.

Los tráileres muestran imágenes de archivo y fotografías en las que el príncipe Harry y su esposa Meghan aseguran haber sido marginados por la familia real y acosados por los medios.

Sin embargo, se cree que al menos tres de esas imágenes fueron tomadas de eventos que no tenían nada que ver con la pareja.

Ni Netflix ni la productora de la pareja, Archewell, se han pronunciado al respecto.

Entre otras cosas, se acusa a la pareja de haber recortado una imagen para sugerir que fueron apartados en un evento, cuando en realidad estaban justo en el centro de la imagen de grupo de la familia real.

También hay sugerencias de que una foto que se ha utilizado para ilustrar la intromisión de la prensa fue, en realidad, tomada en un evento en el que participó un pequeño número de fotógrafos cuya asistencia fue controlada y acordada de antemano.

Este martes, la veterana corresponsal real Jennie Bond criticó los avances del documental por sus "valores de producción extremadamente descuidados". La presentadora del canal ITV, Lorraine Kelly, también ha descrito el uso de las imágenes y el metraje como "extraño".

Estos son cinco momentos que han sido destacados del primer tráiler, presentado la semana pasada, y de su versión más larga, lanzada el lunes. Los primeros tres episodios de la serie pueden verse desde este jueves.

En el primer tráiler aparece una fotografía de un grupo de fotógrafos, justo antes de unas imágenes de Harry en las que dice que "tenía que hacer todo lo posible para proteger a mi familia".

Sin embargo, al parecer, la imagen de los fotógrafos podría haber sido tomada en un estreno de una película de Harry Potter, cinco años antes de que el príncipe Harry y Meghan se conocieran.

El análisis de la imagen realizado por el diario The Sun muestra una gran cantidad de similitudes entre la aglomeración de fotógrafos en el estreno de la película y la foto utilizada en el tráiler de Harry & Meghan.

La imagen de los fotógrafos es la primera que aparece si buscas la palabra "paparazzi" en el sitio de la agencia de fotografía Alamy.

Alamy dice que fue tomada el 7 de julio de 2011, la fecha del estreno en Londres de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2.

"Por supuesto, eso no quiere decir que el príncipe Harry y Meghan Markle nunca antes hayan sido perseguidos por un montón de fotógrafos; todos sabemos que han tenido problemas con el acoso de la prensa y con haber sido el centro de atención", señaló la revista Cosmopolitan.

"Pero la inclusión de esta imagen en particular, si bien demuestra lo que han experimentado, no es una representación fáctica de un día y hora real en el que los Sussex hayan podido sentirse acosados por la prensa".

Un clip en el segundo tráiler, que aparentemente ilustra a los paparazzis acosando a la pareja, en realidad fue tomado cuando la exmodelo británica Katie Price llegó un tribunal de la localidad de Crawley, en diciembre pasado.

Poco antes de esa imagen, se escucha al duque de Sussex hablar del "dolor y sufrimiento" de las mujeres que se casan con miembros de la familia real, y añade que él no quería que "la historia se repitiera", mientras el clip muestra a hombres que parecen perseguir a alguien con sus cámaras.

En realidad, el clip se grabó cuando Price llegó al tribunal para ser recibir una sentencia por haber conducido bajo los efectos del alcohol, según el análisis de los medios de comunicación, incluidos Sky News, LBC y Metro.

El análisis dice que las imágenes se giraron horizontalmente, haciendo que los fotógrafos que en realidad estaban mirando hacia la izquierda, miraran hacia la derecha en el tráiler.

Las fotografías del mismo incidente, que muestran a un camarógrafo con la misma ropa, están en la agencia de fotografía Getty Images.

Una sección del segundo tráiler también presenta clips de reporteros, fotógrafos y camarógrafos aparentemente persiguiendo de cerca a la pareja.

Sin embargo, esa atención mediática que vieron los espectadores no estaba dirigida a la pareja real, sino al exabogado del antiguo presidente Donald Trump, Michael Cohen.

Cohen fue rodeado por los fotógrafos al salir de su apartamento en Nueva York en 2019 para cumplir una condena de cárcel por delitos financieros, delitos en la financiación de campañas electorales y por mentir al Congreso.

El uso de este metraje en el tráiler de Harry & Meghan fue destacado por publicaciones como el Daily Mirror y el Daily Mail.

Imágenes similares, que se filmaron después del juicio de Cohen y muestran al mismo grupo de fotógrafos fuera de su apartamento, están disponibles en Getty Images.

This photograph used by @Netflix and Harry and Meghan to suggest intrusion by the press is a complete travesty. It was taken from a accredited pool at Archbishop Tutu’s residence in Cape Town. Only 3 people were in the accredited position. H & M agreed the position. I was there. pic.twitter.com/nvjznlloLF