Critican a los medios de EU por su cobertura en la guerra entre Israel y Gaza

WASHINGTON.-En medio del conflicto en Gaza, la cobertura mediática estadounidense ha generado preocupación por la falta de equilibrio, la deshumanización de los palestinos y la presunta autocensura que limita la crítica a las acciones de Israel, revela un rerpotaje de la cadena catarí Al Jazeera.

El un video del medio titulado "What US media is missing in Israel’s war on Gaza...and why it matters (Lo que los medios estadounidenses no cubren en la guerra de Israel contra Gaza... y por qué es importante)" destaca que más de un mes después del inicio de la guerra, la libertad de expresión en Estados Unidos se encuentra bajo amenaza, mientras que en el Reino Unido, Canadá y Australia, algunos medios resisten y cuestionan la terminología utilizada.

Con la entrada de Israel en una fase peligrosa de invasión terrestre, se señala que cerca de 11,000 palestinos han perdido la vida, y la ONU describe la zona como un "cementerio de niños".

“EU sigue apoyando a Israel”

A pesar de este sombrío panorama, la postura oficial estadounidense continúa apoyando a Israel, generando críticas sobre la falta de discusión de un alto el fuego y la escasa cobertura de medios respecto a la guerra asimétrica.

Al Jazeera resalta que, aunque algunos medios estadounidenses han presentado relatos poderosos sobre la situación en Gaza, existe un "enfrío" evidente, con muchas voces críticas silenciadas y censuradas.

Se menciona la autocensura por miedo a represalias, incluso con periodistas despedidos o clips censurados.

El video también aborda la perspectiva india en el conflicto, destacando su apoyo a Israel y cómo la guerra se integra en la política interna, alimentando narrativas electorales.

La influencia de la propaganda proisraelí en la opinión pública india también se examina.

Al Jazeera indica que la cobertura de la guerra en Gaza por parte de los medios estadounidenses revela una compleja red de influencias, censuras y resistencias, planteando preguntas cruciales sobre la libertad de prensa y la responsabilidad de los medios en la presentación objetiva de los conflictos internacionales.