Covid: por qué algunos países han reducido el aislamiento (y las dudas que genera entre algunos científicos)

Getty Images En varios países, las autoridades sanitarias han reducido el tiempo de aislamiento para las personas que se han contagiado de covid-19.

Mientras la variante ómicron avanza, algunos países han relajado las normas de aislamiento.

En ocasiones anteriores de la pandemia de coronavirus, ante la aparición de una nueva variante las autoridades han fortalecido las medidas restrictivas para evitar el contagio.

Ahora, sin embargo, países como Estados Unidos, Reino Unido, España y Argentina han disminuido el número de días que una persona contagiada de covid-19 debe permanecer aislada tras superar la enfermedad o ser asintomática.

En EE.UU. la persona ya no tendrá que aislarse diez días, sino solo cinco. En Reino Unido, España y Argentina, pasarán de estar diez días en cuarentena a solo siete, con indicaciones específicas en cada país.

Las autoridades de esas naciones han dicho que la reducción del aislamiento es una forma de mantener cierto grado de normalidad en la vida diaria de sus ciudadanos.

"Si es asintomático y está contagiado, queremos que la gente regrese a sus trabajos", dijo el miércoles el doctor Anthony Fauci, consejero médico en jefe de la Casa Blanca, en entrevista con la cadena CNN.

Algunos especialistas independientes, sin embargo, han mostrado sus reservas respecto a estas medidas, especialmente cuando aún faltan más datos para conocer el comportamiento de ómicron.

Estados Unidos

Hasta el momento, EE.UU. es el país que ha anunciado el mayor recorte de cuarentena.

Getty Images Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca, explicó que al reducir el tiempo de aislamiento buscan evitar que mucha gente quede desconectada de sus actividades.

El lunes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), publicaron su nueva guía.

"Las personas con covid-19 deben aislarse durante cinco días y si están asintomáticas o si sus síntomas están mejorando (sin fiebre durante 24 horas), sigan con 5 días de usar una máscara cuando estén cerca de otras personas, para minimizar el riesgo de infectar a las personas con que se encuentren", dicen los CDC en su sitio web.

La medida llega en un momento en que EE.UU. registra récords de contagio desde el inicio de la pandemia.

El 27 de diciembre, los CDC reportaron 441.278 casos, de lejos la mayor cifra de casos diarios que haya reportado el país.

Según Fauci, el recorte del aislamiento es una manera de evitar que "mucha gente quede por fuera (de sus actividades)" ante el gran número de casos que están teniendo y que aún esperan tener por ómicron.

Los CDC indican que este cambio está motivado en la ciencia, que ha demostrado que la mayor transmisión del SARS-CoV-2 ocurre en las etapas tempranas de contagio, generalmente entre 1 y 2 días antes del desarrollo de síntomas, y 2 ó 3 días después del desarrollo de síntomas.

Críticas

El anuncio de los CDC y las explicaciones de Fauci han despertado críticas.

Una de ellas es la de Eric Topol, profesor de Medicina Molecular y vicepresidente del instituto de investigaciones en biociencia Scripps Research, en California.

En un artículo titulado "Un muy mal día en los CDC", publicado el 28 de diciembre en su blog, Topol enumera cinco razones por las que considera "vacua" la medida.

Primero, reconoce que aunque hay que evitar mayores disrupciones en la fuerza laboral y la gente común, "no hay datos o evidencias que respalden la medida".

Segundo, critica que los CDC no indiquen que la persona aislada deba hacerse un test de antígenos o PCR que muestre que ya no es positiva y que por lo tanto puede circular.

Getty Images Los CDC fueron criticados por no establecer que antes de romper su aislamiento los infectados debían hacerse una prueba que muestre que ya no son contagiosos.

Tercero, menciona que no hay suficientes datos acerca de cuánto dura la diseminación y el tiempo de eliminación del virus en su variante ómicron, algo que sí se conoce para la variante delta, por ejemplo.

Cuarto, el experto señala que la guía de los CDC "no mencionan ni una sola palabra" acerca del estatus de vacunación de la persona contagiada.

"Sabemos por estudios anteriores que hay una eliminación (del virus) más rápida entre los vacunados que entre las personas que no fueron vacunadas, pero la recomendación de los CDC no tiene en cuenta esto", escribe Topol.

Y por último, apunta que la guía de los CDC "asume que todas las personas manejan el virus de manera similar cuando, de hecho, existe una variabilidad considerable".

Inglaterra

En los demás países, el recorte ha sido menos drástico.

En Inglaterra, por ejemplo, las personas contagiadas debían aislarse durante diez días, pero desde el 22 de diciembre pueden aislarse solo siete días si presentan un test negativo en los días seis y siete.

Getty Images En Inglaterra, los infectados pueden aislarse solamente por siete días si en el día seis y siete obtienen un test negativo.

La medida aplica igual para todas las personas, sin importar su estatus de vacunación.

En Reino Unido la variante ómicron ha generado escasez de personal en los negocios, en los trenes y en los servicios de salud.

Richard Tedder, miembro de la Red de Virología Clínica de Reino Unido, dijo que esta medida está basada en la suposición de que una persona con dos tests negativos tiene pocas probabilidades de transmitir el virus.

"En un balance de probabilidades esto es probablemente correcto", dijo Tedder en el portal Science Media Centre.

Tedder, sin embargo, advierte que tiene dos reservas.

La primera tiene que ver con que en Inglaterra las personas pueden hacerse unos tests por sí mismas que pueden ser menos sensibles que una PCR.

Y su otra advertencia es que la disminución en el tiempo de aislamiento debería aplicar solo para aquellas personas que no tengan alguna condición previa o que estén bajo una terapia que afecte su sistema inmune, ya que en estos casos el virus puede actuar de manera diferente.

España

En España, la Comisión de Salud Pública aprobó que a partir de este jueves las personas que den positivo para covid pero que no tengan síntomas podrán reducir su cuarentena de diez a siete días.

Getty Images En España, los asintomáticos podrán reducir su cuarentena a solamente 7 días.

Para dejar el aislamiento no será necesario un test de antígenos ni PCR.

"A mí me parece razonable", le dice a BBC Mundo el doctor Salvador Peiró, médico especialista en Salud Pública e investigador en Farmacoepidemiología de FISABIO, una fundación de investigación biomédica dependiente de la Generalitat Valenciana, en España.

"La capacidad de contagio se reduce a partir del sexto o séptimo día. Seguro que se escapa alguno, pero también es cierto que se nos escapan por todas partes", dice el experto.

"La disrupción social que puede crear ómicron es enorme, estamos hablando de trenes, aviones, policías, bomberos, sanitarios".

Para el experto, reducir el aislamiento permite centrar la atención en los casos que son más graves.

Peiró, sin embargo, advierte que la medida tiene varios retos operativos en la práctica.

"Está el reto de definir exactamente qué es asintomático", dice el experto. "¿Qué pasa si lo que tengo es un ligero dolor de cabeza?", se pregunta.

En ese sentido, dice que la clave es que médicos y pacientes tenga parámetros claros sobre cómo actuar.

Además, señala que alguien que hoy es asintomático pueda que mañana no lo sea.

Este jueves, España registró 161.688 nuevos contagios, su cifra más alta desde que comenzó la pandemia, tras más de una semana con cifras récords de contagios diarios.

En cuanto a EE.UU., Peiró sostiene que no está de acuerdo con la posición de Topol.

"Discrepo bastante", dice.

"Entiendo la parte en que dice que no tenemos suficiente evidencia, pero mi pregunta es cuáles son las alternativas de cada medida".

"La alternativa son millones de días de aislamiento para muchas personas que probablemente no lo necesitan".

"No me parece disparatado que EE.UU. haya decidido cinco días, (pero) me parece mucho más prudente los británicos y los españoles con siete", concluye.

Argentina

El miércoles, Argentina aprobó reducir las cuarentenas para contactos estrechos y contagiados vacunados.

Getty Images En Argentina redujeron el tiempo de aislamiento para los contactos estrechos de los infectados y para los contagiados que estén completamenrte vacunados.

El jueves, el país superó por primera vez los 50.000 casos diarios de coronavirus.

Con la nueva medida, los contactos estrechos asintomáticos que tengan el esquema de vacunación completo deberán aislarse solo cinco días y no diez, como era antes.

Los casos confirmados con esquema completo ya no deberán aislarse 10 días, sino solo siete.

"Tiene sentido, más en un momento donde hay muchísimos casos y muchísima gente aislada por contacto estrecho", le dice a BBC Mundo el doctor Martín Hojman, médico infectólogo miembro de la Sociedad Argentina de Infectología.

"Hay que hacerlo con máximo cuidado, esto es, sí hacer las actividades necesarias pero no relajar las medidas del todo, continuar con los cuidados, usar el tapabocas, evitar reuniones sociales, evitar lugares cerrados sin ventilación".

Hojman explica que ómicron contagia mucho más que otras variantes, pero que eso no se está traduciendo en más hospitalizaciones ni muertes.

"Mientras las internaciones y la mortalidad se mantengan dentro de un número esperable y el sistema de salud no tenga peligro de colapsar, me parece que las medidas restrictivas no tienen mucha aplicación", dice el médico.

"Si la ocupación de camas y la mortalidad empiezan a cambiar, sí serán necesarias medidas de restricción de actividad".

Y al comparar las medidas de Argentina con las de EE.UU., Hojman considera que la regulación de Argentina "es más prudente".

"Me parece que en EE.UU. tuvieron en cuenta más el tema económico que el sanitario, porque ahí con los positivos, sobre todo en los no vacunados, se está corriendo un riesgo más importante", concluye el especialista.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.