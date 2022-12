Covid en China | "Todos los que conozco están con fiebre": la alarmante subida de casos en el país asiático

Reuters La OMS dijo que está "muy preocupada" ante los crecientes reportes de casos graves de covid en CHina.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó el miércoles que la agencia está "muy preocupada" ante los crecientes de reportes de casos graves de coronavirus en todo China después de que el país dejó de lado en buena medida su política "cero covid", advirtiendo que sus bajas tasas de vacunación podrían resultar en un gran número de infecciones entre personas vulnerables.

El levantamiento repentino de muchas de las restricciones que había por la covid en China ha propiciado la expansión de brotes en todo el país, así como confusión e ira en las redes sociales.

En medio de una grave escasez de kits para hacer pruebas rápidas, varias provincias como Zhejiang y Anhui, así como Chongqing, están implementando una nueva política que permite que las personas con síntomas leves o sin síntomas vuelvan a trabajar.

En Weibo, el equivalente chino de Twitter, el hashtag relacionado con este anuncio se ha leído más de 33 millones de veces desde el lunes. Hay conmoción y furia.

"No ha habido preparación en los últimos tres años y de repente se levantan las restricciones y se te permite ir a trabajar mientras estás enfermo. Nuestras vidas no valen nada, como las hormigas", se lee en un comentario con 200 "likes".

"Hace solo unos meses, arrestaban a las personas por ir a trabajar si estaban dando positivo", dice otro comentario con casi 1.000 "me gusta".

Incluso, algunos chinos que vivían fuera y han regresado después de que se redujera la cuarentena que hay que pasar en un hotel al entrar al país, se sorprenden al descubrir lo rápido que se está propagando el virus.

"Nunca había tenido covid en los últimos años, mientras vivía en el extranjero. Pero me contagié a los días de regresar... Todos los que conozco están contrayendo covid y tienen fiebre, así que si puedes quedarte fuera del país, no regreses", escribió un usuario en otra popular plataforma de redes sociales, Xiaohongshu.

Getty Images Los medios estatales chinos han elogiado el arduo trabajo de los trabajadores que están en primera línea.

En las últimas dos semanas, las redes del país se han inundado de publicaciones de cómo las personas se recuperan después de infectarse con el virus.

Han circulado videos en los medios chinos de niños pequeños sin síntomas que llevan comida y agua a sus padres enfermos.

Algunos han mostrado las formas creativas en que navegan el distanciamiento social mientras están en el mismo hogar para evitar infectar a familiares.

Solidaridad entre ciudadanos

En medio de una escasez nacional de medicamentos, los medios también han buscado amplificar las historias de espíritu comunitario.

Por ejemplo, hay innumerables videos en Weibo con gente que empaqueta medicamentos para el dolor que no necesitan y los entregan a las personas que sí.

En los puntos de venta están pidiendo a las personas que sean amables con el personal médico que trabaja arduamente y están remarcando los sitios donde se han mostrado actos de bondad con el personal de primera línea.

El sitio web de noticias The Paper, por ejemplo, ha destacado la llamada de un hombre a un operador del gobierno en Chengdu, cuya garganta está ronca y tose al teléfono. "No te preocupes, no hay problema", le dice antes de colgar. "Por favor, cuídate".

Las plataformas de redes sociales en China a menudo buscan amplificar las noticias positivas frente a la adversidad en sus listas de historias de "tendencia".

Getty Images Las historias de que el sector de la salud está sobrecargado han sido evidentes. Miles de trabajadores médicos jubilados han regresado al frente y los medios han informado sobre "largas filas" fuera de los centros ambulatorios y que las clínicas de fiebre están bajo "gran presión".

El hashtag #ElPersonalSanitarioPersistenteTrabajaDuro ha sido tendencia en las últimas 24 horas y los medios estatales elogiaron su contribución de primera línea.

Pero el periódico independiente South China Morning Post ha estado informando la última semana sobre cómo han estallado nuevas protestas entre los estudiantes de Medicina que exigen "mejores salarios" y protección en la primera línea.

Sobrecarga de la atención sanitaria

No se ha hecho mención de esto en los medios estatales. Pero esto es algo habitual, porque las imágenes y los videos de protestas se censuran de manera rutinaria al representar una insatisfaccón con el statu quo.

Fue lo mismo que pasó cuando, el mes pasado, estallaron la protestas por todo el país en contra de las estrictas medidas de la "politica cero" ante la covid-19.

Sin embargo, las historias de que el sector de la salud está sobrecargado han sido evidentes.

Miles de trabajadores médicos jubilados han regresado al frente, y los medios han informado sobre "largas filas" fuera de los centros ambulatorios y que las clínicas de fiebre están bajo "gran presión".

Los periódicos en varias ciudades importantes han reconocido que el número de llamadas a los servicios de emergencia está "aumentando" y han instado a la gente a no llamar a menos que sea absolutamente necesario.

Se pueden encontrar innumerables imágenes en Weibo de trabajadores médicos durmiendo en sus escritorios. También han circulado imágenes que muestran a trabajadores exhaustos recibiendo suero intravenoso.

Más de 10 millones de usuarios de redes sociales han visto un video publicado en las últimas 24 horas de un hombre de rodillas, rogando que su hijo sea tratado en una clínica de fiebre en Guangdong, la provincia con el mayor número de casos.

El médico responde diciendo: "Yo también estoy de rodillas... Así es, hay colas de 6 a 8 horas. Todos están esperando, niños y ancianos, no eres el único".

