Coronavirus: por qué combinar la vacuna Oxford con la Sputnik V de Rusia podría hacerla más efectiva

Jameel Inal, University of Hertfordshire

Cuando se anunció la eficacia de la vacuna Oxford / AstraZeneca a fines de 2020, hubo cierta confusión. La eficacia general de la vacuna para evitar que las personas desarrollen COVID-19 sintomático, dos semanas después de la segunda dosis, fue del 70%. Pero este no era el panorama completo.

Esta cifra se basó en promediar los resultados de dos grupos. En un grupo, al que se le administraron dos dosis completas, la vacuna tuvo una efectividad del 62% para evitar que las personas desarrollaran síntomas. Pero en el segundo grupo, un error de dosificación significó que los voluntarios recibieron media dosis seguida de una completa. Esto terminó siendo un 90% de protección contra el desarrollo de COVID-19.

Esto fue intrigante. ¿Por qué administrar a las personas menos vacuna conduciría a una respuesta inmunitaria más eficaz? La respuesta a esto puede estar en el diseño de la vacuna y podría significar que hay formas de hacer que esta vacuna, y otras que usan el mismo diseño, sean más efectivas.

Cómo funciona la vacuna de Oxford

Las vacunas funcionan al exponer el sistema inmunológico a partes reconocibles, o "antígenos", de patógenos que causan enfermedades, como bacterias o virus. El sistema inmunológico luego monta una respuesta. Las células inmunes llamadas células B producen anticuerpos para destruir el patógeno. A veces, las células T también pueden entrar en acción, que eliminan nuestras propias células que han sido infectadas con el patógeno.

Algunas células B y T recuerdan los antígenos para atacarlos en el futuro. En algún momento futuro, si la persona está expuesta al patógeno, estas células de memoria de larga duración pueden ordenar rápidamente que se fabriquen más anticuerpos para destruir el patógeno y atacar las células infectadas.

En efecto, el principio de la vacunación es “imitar” una infección, pero de forma controlada para que se genere inmunidad sin causar enfermedad. Después de unas semanas, una vez que se hayan generado las células T y las células B, la persona vacunada estará protegida. Para ciertas vacunas, esto requiere dos dosis, ya que en algunas personas la primera dosis por sí sola no generará una inmunidad completa. La dosis de refuerzo asegura que el mayor número posible de personas adquiera protección.

En el caso de las vacunas contra el coronavirus, se utilizan varios métodos para presentar los antígenos del virus al sistema inmunológico. Algunas, como las vacunas Sinopharm y Sinovac en China, simplemente presentan al cuerpo una versión completa e inactivada del coronavirus. Pero otros, en cambio, instruyen a las propias células de la persona vacunada para que produzcan una parte específica del coronavirus: la proteína de pico en su superficie exterior, que es un antígeno particularmente reconocible.

Estas vacunas hacen esto mediante la entrega de la parte del código genético del coronavirus que codifica la proteína de pico en las células del cuerpo, que luego leen el código y comienzan a producir la proteína. Algunas, como las vacunas Pfizer / BioNTech y Moderna, entregan el código en forma de ARN mensajero (ARNm). Otros utilizan un virus inofensivo para introducir el código genético dentro de las células; la vacuna Oxford usa adenovirus de chimpancé, genéticamente alterado para que no pueda reproducirse, llamado ChAdOx1. Se conocen como vacunas de vectores virales.

Cómo el diseño podría afectar la eficacia

Aún no se sabe por qué el régimen de dosis reducida de la vacuna Oxford mostró una mejor eficacia en los ensayos, pero podría deberse al vector viral.

Cuando a una persona se le administra una vacuna de vector viral, además de generar una respuesta inmune contra la proteína de pico del coronavirus, el sistema inmunológico también generará una respuesta contra el vector viral en sí. Esta respuesta inmune puede destruir parte de la dosis de refuerzo cuando se administra posteriormente, antes de que pueda tener efecto. Esto se ha reconocido desde hace mucho tiempo como un problema.

Sin embargo, una primera dosis más baja podría no permitir el desarrollo de una fuerte respuesta inmune anti-vector, lo que podría dejar la dosis de refuerzo ilesa y conducir a una mayor eficacia general. Si resulta que este es el caso, el trabajo futuro deberá establecer el régimen de dosificación óptimo para generar la respuesta inmune más fuerte.

La vacuna rusa Sputnik V reconoce que la inmunidad al vector viral podría ser un problema, pero presenta una solución diferente. Utiliza dos adenovirus humanos diferentes, Ad26 y Ad5 (de los 50 que afectan a los humanos), para sus dos dosis de vacuna. Es menos probable que esta vacuna heteróloga (o híbrida), con diferentes vectores para las vacunas de cebado y refuerzo, genere una respuesta inmune contra el vector viral que luego interfiera con el otro. Por tanto, es menos probable que la vacuna tenga una eficacia reducida.

El Centro Gamaleya, el laboratorio que fabricó Sputnik V, dijo que después de dos dosis la eficacia de la vacuna es superior al 90%. Esto ahora ha llevado a AstraZeneca a probar un nuevo programa de vacuna híbrida, que comprende una dosis de su vacuna y una del vector Ad26-Sputnik V, para ver si esto hace que la vacuna Oxford / AstraZeneca sea más efectiva.

Jameel Inal, Professor of Immunobiology, London Metropolitan University, and Visiting Professor of Biomedical Science, University of Hertfordshire

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.