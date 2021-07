Coronavirus: las autoridades en EE.UU. advierten que la variante Delta es tan contagiosa como el sarampión y puede ser transmitida por los vacunados

Getty Images Para algunos estadounidenses, la recomendación de dejar de usar mascarilla para los completamente vacunados fue un error que ahora se paga.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por su sigla en inglés) actualizaron su guía sobre el coronavirus con la recomendación de que todas las personas usen mascarillas en zonas cerradas y otras áreas de alto riesgo de contagio, más allá de si están vacunadas o no.

Previamente, los CDC habían dicho que los que estuvieran completamente vacunados podían evitar la mascarilla en lugares cerrados. Este viernes se sabe el porqué de este cambio de postura.

Y es que nueva información científica indica que la variante Delta, a diferencia de otras variantes del virus SARS-Cov-2, puede ser transmitida también por las personas vacunadas.

"La recomendación de la mascarilla se actualizó para evitar que aquellos del público que están vacunados puedan transmitir el virus sin saberlo a otros, incluyendo sus seres queridos que no están vacunados o que están inmunocomprometidos", indicó este viernes el CDC.

Como la varicela

En declaraciones a la cadena de televisión CNN, la directora de losCDC, Rochelle Walensky, dijo que se trata de "uno de los virus más transmisibles que conocemos: sarampión, varicela, este; todos están al mismo nivel".

Getty Images El gobierno de Estados Unidos sigue promoviendo una vacunación completa de sus ciudadanos.

En promedio, una persona infectada, vacunada o no, con síntomas o no, puede contagiar a ocho o nueve personas más (la variante original, más similar a un resfrío común, podía transmitirse a dos personas).

En respuesta a un correo del New York Times, la directora de los CDC dijo que aún no está claro qué tan comunes con las infecciones en personas vacunadas y cuánto tiempo permanece el virus en el cuerpo en esos casos.

Un brote en el estado de Massachusetts entre personas vacunadas y no vacunadas, tras el feriado del 4 de julio, fue fundamental para llegar a estas nuevas recomendaciones.

Vacunación

Los CDC han enfatizado que la mejor defensa contra la variante Delta sigue siendo la vacunación.

En Estados Unidos se registran casi 62.000 nuevas infecciones al día, a pesar de que -a nivel nacional- un 49,8% de la población está completamente vacunada.

Sin embargo, la gran mayoría de las personas hospitalizadas o que han muerto no habían sido vacunadas.

"La mascarilla es una defensa en contra de la difusión de la covid-19 pero no se equivoquen, las vacunas son la mejor defensa para evitar una enfermedad severa; realmente la mejor defensa", dijo este jueves el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Biden habló de los nuevos casos de contagio como la "pandemia de los no vacunados" y llamó a los estados y los gobiernos locales a ofrecer US$100 a los nuevos vacunados.

Controversia

El uso de mascarillas es un tema polémico en Estados Unidos y ha sido politizado desde que comenzó la pandemia.

Getty Images El uso de mascarilla ha sido un tema politizado desde el comienzo de la pandemia. En la imagen, la presidenta de la Cámara de Representantes, colocándose una.

Ciudadanos estadounidenses entrevistados por la BBC expresaron sus inquietudes ante esta nueva información.

"Se siente como si volviéramos al principio; yo no quiero usar mascarilla en lugares cerrados, pero la variante Delta es sin duda una preocupación", indicó Agustín Cortéz desde Texas.

Para Angélica Mata, de California, la decisión del CDC de que los completamente vacunados podían no usar mascarilla fue equivocada: "Le dio a la gente la impresión de que la pandemia había llegado a su fin y no es así, ahora esta recomendación de volver a usarla no es una sorpresa".

Por su parte, Jason Munshi-South, de Connecticut, dijo que las nuevas recomendaciones no son muy útiles.

"No se gana mucho diciéndole a la gente completamente vacunada que use mascarillas, ya que la gente que no se quiso vacunar no las va a utilizar".

