Coronavirus en Venezuela: la polémica por el retraso en el envío de vacunas de Covax al pais sudamericano

Getty Images Maduro protestó por el retraso en el envío de vacunas a Venezuela.

Las gestiones que durante meses ha realizado Venezuela para adquirir vacunas contra el coronavirus a través del sistema Covax, que coordina la Fundación GAVI junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS), no han dado resultado.

Tanto es así que este domingo al presidente Nicolás Maduro les dio un ultimátum.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"¡O nos mandan las vacunas o nos devuelven el dinero! Y nosotros, si nos devuelven el dinero, sabremos dónde ir a comprar porque ya hemos conversado con instituciones mundiales, multilaterales, para hacerlo", dijo Maduro durante un acto transmitido por la televisora estatal VTV.

"Ya basta de burla contra el pueblo de Venezuela del sistema Covax, alguien tiene metida la mano ahí para que no vengan las vacunas a Venezuela", se quejó el mandatario al asegurar que su gobierno había cumplido con el pago de US$120 millones requerido para la adquisición de las dosis, que seguían sin recibir.

En abril pasado, el gobierno de Maduro anunció que había pagado a Covax el monto requerido para adquirir 11 millones de dosis.

Luego, en junio, denunció que parte de esos recursos -unos US$10 millones- habían sido bloqueados por una institución bancaria internacional y estaban bajo investigación. Entonces, Maduro vinculó la medida con las sanciones financieras aplicadas contra su gobierno por parte de Estados Unidos.

"Yo exijo hoy, 11 de junio, desde Venezuela, que el Gobierno de Joe Biden cese en su bloqueo del dinero de Venezuela para las vacunas de Covax", dijo en ese momento Maduro.

Para entonces, el director de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte, había mencionado la existencia de ese saldo pendiente, pero había indicado que el proceso para enviar vacunas a Venezuela estaba "en marcha".

Este domingo, Maduro insistió en su reclamo. "No puede ser. Ocho semanas con el dinero congelado (...). Si no se puede, si el sistema Covax dice que no puede, devuélvanos el dinero", dijo.

En respuesta, la alianza GAVI informó este lunes que trabaja en solucionar las dificultades para el envío de dosis a Venezuela.

"Estamos tratando de resolver la cuestión lo antes posible", aseguró un portavoz de esa alianza citado por EFE.

Vacunación lenta

Según dijo Maduro este domingo, hasta la fecha un total de 2.508.201 venezolanos han recibido la inyección contra el covid-19. Esto equivaldría al 8,8% de su población que, según la más reciente estimación de la ONU, se ubica en 28.4236.000 personas.

Getty Images Venezuela es uno de los países de América Latina que menos ha avanzado en la vacunación contra el covid-19.

De acuerdo con cifras de Our World in Data, de la Universidad de Oxford, Venezuela es uno de los países de América Latina en los que el proceso de vacunación ha avanzado con más lentitud y ha alcanzado a una proporción menor de su población, pues se encontraría entre el grupo de países que aún no llegan al 10% junto a Guatemala, Honduras, Paraguay, Guatemala y Nicaragua.

Hasta la fecha, las autoridades venezolanas han estado administrando las vacunas Sinopharm (China) y Sputnik V (China), aunque recientemente anunciaron la incorporación de Abdala, una candidata a vacuna desarrollada en Cuba.

De acuerdo con cifras oficiales, desde el inicio de la pandemia en Venezuela se han registrado 277.635 contagios confirmados de coronavirus y 3.190 fallecimientos por causa de este virus.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.