Coronavirus en Reino Unido: las explosivas declaraciones a la BBC del exasesor de Boris Johnson sobre su manejo de la pandemia

PA Media Dominic Cummings fue el principal asesor de Boris Johnson y cerebro detrás de la campaña del Brexit.

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, estaba reacio a endurecer las restricciones por covid a media que los casos aumentaban el otoño pasado porque creía que la gente que se estaba muriendo a causa de la enfermedad eran "todos esencialmente mayores de 80", según declaraciones de su exasesor Dominic Cummings.

Quien fuera uno de los aliados más cercanos de Johnson y el cerebro detrás de la campaña del Brexit reveló también que el primer ministro le envió un mensaje para que dijera. "Yo ya no me trago todo este asunto del NHS (el Servicio Nacional de Salud Pública) estando abrumado".

Johnson quería dejar que la covid "pasara como una ola por el país" en lugar de destruir la economía, dijo Cummings.

Estas afirmaciones sucedieron durante una entrevista con la editora política de la BBC Laura Kuenssberg.

Es la primera vez que Cummings ha otorgado una entrevista exclusiva de televisión en toda su carrera en la política.

En respuesta, Downing Street aseguró que el primer ministro había tomado "toda la acción necesaria para proteger las vidas y el sustento, guiado por la mejor asesoría científica" durante la pandemia.

Y que el gobierno había evitado que el NHS "quedara abrumado a lo largo de tres órdenes de confinamiento nacional", añadió un portavoz.

En una entrevista que abarcó amplios temas, Cumming también contó que, cerca del inicio de la pandemia el año pasado, Johnson había querido seguir teniendo su reuniones semanales cara a cara con la reina -pero que tuvo que advertirle a su antiguo jefe que ella podría morir si se contagiaba del virus.

También defendió su polémica decisión de conducir hasta la granja de sus padres en el condado de Durham después del inicio del primer confinamiento, pero reconoció que no había sido "sincero" con respecto a todas las razones que tuvo, incluyendo "asuntos de seguridad" en torno a su casa de familia en Londres.

Esta es la más entrevista más completa que Cummings ha dado, aunque ya compareció en una audiencia parlamentaria que investiga la respuesta del gobierno a la covid.

Las declaraciones que hizo en esa sesión fueron explosivas, pero desde entonces ha sido criticado por no proporcionar la evidencia para sustentar algunas de esas afirmaciones.

"Si te da covid, vives más"

PA Media Dominic Cummings renunció como principal asesor del primer ministro el pasado otoño, después de una lucha de poder en Downing Street.

Los casos de covid disminuyeron el verano pasado pero empezaron a subir rápidamente al inicio del otoño, generando un debate interno del gobierno sobre qué medidas serían necesarias.

Cummings le dijo a la BBC que él, el principal asesor científico, Sir Patrick Vallance y el principal directivo médico, profesor Chris Whitty, habían abogado por más estrictas restricciones a partir de mediados de septiembre -Sir Patrick y el profesor Whitty se abstuvieron de comentar al respecto-.

Cummings continuó afirmando que Johnson había dicho: "No, no, no, no, no, no lo voy a hacer".

El primer ministro tenía a "parte de los medios y el partido Conservador gritándole" que no aumentara las restricciones y "siempre se refería" al diario Daily Telegraph, para el que antes escribía una columna, como "mi jefe verdadero", según Cummings.

El 13 de octubre, con las muertes por covid llegando a más de 100 diarias, el líder del opositor Partido Laborista, Sir Keir Starmer, instó a un confinamiento "interruptor" de dos o tres semanas, pero el gobierno se opuso.

En un mensaje de WhatsApp enviado el 15 de octubre, y que Cummings compartió con la BBC, Johnson parece haberse descrito a sí mismo como "ligeramente sacudido por los datos de fatalidades de covid".

La "edad media" de los que morían era entre 81 y 82 años para hombres y de 85 para mujeres, supuestamente escribió Johnson, añadiendo: "Eso es por encima de la expectativa de vida. Así que si te da covid, vives más".

"Casi nadie menor de 60 entra al hospital… y de esos virtualmente todos sobreviven. Y yo ya no me trago todo este asunto del NHS estando abrumado. Gente, creo que necesitamos recalibrar… Hay máximo 3 millones mayores de 80 en este país".

Supuestamente pasó a escribir: "Eso demuestra que no optaremos por un encierro a nivel nacional".

Getty Images El primer ministro Boris Johnson delineó su estrategia en una rueda de prensa cuando los casos de covid empezaron a subir en el otoño de 2020.

Pero el 31 de octubre el primer ministro anunció un confinamiento de cuatro semanas para Inglaterra a partir del 5 de noviembre, indicando que era necesario para proteger al NHS ya que las cifras sugerían que la muertes podrían llegar a "varios miles al día" sin tomar "fuertes medidas".

En declaraciones este martes, el ministro de Empresas Paul Scully defendió las medidas del primer ministro durante el otoño, añadiendo que las restricciones económicas también impactaban las salud y las vidas del pueblo y "hay que tomar en cuenta todos esos factores".

Señaló que el llamado confinamiento cortafuegos de 17 días en Gales, aplicado unas dos semanas antes del confinamiento de otoño en Inglaterra, "no tuvo un efecto particularmente grande en ese momento".

"Las decisiones no son tan en blanco y negro como necesariamente las interpretamos ahora", comentó al programa Today de la Radio 4 de la BBC.

Disputa sobre las reuniones con la reina

Recordando el inicio de la pandemia, Cummings dijo a la BBC que había intervenido para que Johnson dejara de ver a la reina, en ese entonces de 93 años, en reuniones cara a cara.

Cummings afirmó que, el 18 de marzo del año pasado, el primer ministro dijo: "Voy a ver a la reina… Eso es lo que hago todos los miércoles. Al diablo con esto. Voy a verla".

Reuters Las reuniones de Boris Johnson cara a cara con la reina no volvieron a suceder hasta junio de este año.

Expresó que le había dicho a Johnson: "Hay personas en esta oficina que se están aislando. Tú podrías tener coronavirus. Yo podría tener coronavirus".

Añadió: "Simplemente le dije 'si la contagias de coronavirus y se muere, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer eso. No puedes tomar ese riesgo. Es completamente loco'".

"Y (el primer ministro) dijo -básicamente no lo había pensado en profundidad- 'Sí… no puedo ir'".

Downing Street negó que este incidente hubiera ocurrido y el Palacio de Buckingham rehusó comentar.

"Completamente enfocado"

Cummings fue repetidamente retado durante la entrevista para que sustentara su versión de los eventos.

Asegura que muchas de sus afirmaciones se podrán corroborar si hay una investigación pública.

El ministro de Salud en la sombra del laborismo, Justin Madders, dijo que los trabajadores del NHS, los pacientes y los familiares de las víctimas de covid encontrarían la entrevista de Cummings "estremecedora y difícil de escuchar".

"La revelaciones son pruebas adicionales de que el primer ministro ha tomado las decisiones incorrectas una y otra vez a costo de la salud pública", añadió.

BBC Esta es la primera vez que Cummings da una entrevista exclusiva de televisión en toda su carrera política.

"Boris Johnson es imprudente, inepto para gobernar y una investigación pública no se puede aplazar".

Un portavoz de Downing Street declaró: "Desde el comienzo de la pandemia, el primer ministro ha tomado la acción necesaria para proteger las vidas y sustentos, guiado por la mejor asesoría científica".

"El gobierno que lidera ha logrado la más rápida implementación de vacunas en Europa, salvado millones de empleos a través del programa de bajas temporales y evitado que el NHS quede abrumado a lo largo de tres confinamientos nacionales".

"El gobierno está completamente enfocado en emerger cautelosamente de la pandemia y reconstruir mejor".

Sir Iain Duncan Smith -que brevemente empleó a Cummings como un asesor cuando fue líder del Partido Conservador- dijo que el primer ministro debería ser juzgado por la decisiones que tomó, en lugar de por los procesos que lo llevaron a tomarlas.

En cuanto a Cummings, declaró: "Obviamente es un hombre muy amargado, lo sé porque lo empleé, lo despedí. Sé exactamente cómo se comporta, esto va a seguir por un tiempo".

