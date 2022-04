Coronavirus: 4 causas que estudian los científicos para explicar el covid de larga duración

Neil Robinson Neil Robinson ha sufrido coronavirus de larga duración en los últimos dos años.

La emergencia inicial por el coronavirus parece casi acabada, pero miles de personas siguen sufriendo los síntomas del llamado covid de larga duración. ¿Qué tan cerca estamos de entender las causas de esta dolencia debilitante o de encontrar la mejor forma de tratarla?

A Neil Robinson le cuesta aceptar que sigue afectado por la covid. "Estaba seguro de que ya estaría recuperado ahora", me dice.

Jo House, por otra parte, está aprendiendo de su nueva realidad. "Se siente raro decirlo, pero ahora estoy discapacitada y debo repensar cómo vivir mi vida", cuenta.

Y aunque John Dusabe Richards ahora está mejorando, tampoco está completamente recuperado. Un año después de infectarse levemente por covid, no podía leer para sus hijos por una molestia en su pecho que le dificultaba respirar.

La falta de aliento, los constantes dolores de cabeza y en las articulaciones han disminuido, pero su fatiga permanece. Bailar o hacer deportes con sus hijos necesita de planificación ya que recuperarse le toma un largo tiempo.

"Cada vez que pienso que estoy cerca de recuperarme, voy demasiado lejos, recaigo y empeoro. Debo permanecer dentro de los límites de lo que puedo hacer", comenta.

Estos síntomas son familiares para muchos con covid de larga duración. En general, se repiten la fatiga, la niebla cerebral y el dolor muscular.

Sin embargo, también existe una larga lista de síntomas menos frecuentes que cubren casi todas las funciones corporales como problemas digestivos, sudoraciones nocturas, caída de cabello o depresión.

La Oficina Nacional de Estadísticas de Reino Unido dice que una de cada 40 personas sufre síntomas que duran al menos tres meses después de la infección.

En este país, alrededor de 1,5 millones de personas dicen haber sufrido síntomas de covid de larga duración. Otros 685.000 pacientes aseguran que estos padecimientos han durado más de un año.

"Es un escenario que estamos viendo cada vez más y más", dice David Strain, especialista de la Universidad de Exeter en Reino Unido.

Las causas más probables de covid de larga duración

Parece extraordinario que una infección viral, incluso si es breve y leve, pueda provocar síntomas debilitantes que algunas personas pueden sufrir por años.

No existe una causa unificante para explicar el covid de larga duración, pero los científicos se concentran en cuatro áreas principales:

Coágulos de sangre y daño a los vasos sanguíneos pequeños (microcoagulación)

Un sistema inmunológico comprometido

Pacientes todavía infectados con coronavirus

Metabolismo alterado

Microcoagulación

Getty Images La coagulación provocada por el coronavirus podría estar detrás de algunos de los síntomas de covid de larga duración.

Algunos síntomas del covid de larga duración pueden deberse a pequeños coágulos que bloquean los más minúsculos vasos sanguíneos de nuestro cuerpo, llamados capilares.

Nuestras principales arterias y venas son como autopistas que recorren nuestro cuerpo arriba y abajo, pero los capilares hacen el trabajo de llevar oxígeno y nutrientes a nuestras células individuales.

Crucialmente, los capilares también despejan los productos desechados de nuestro metabolismo. Una obstrucción de capilares puede provocar que las células se alteren rápidamente.

"Eso explicaría porqué algunas personas se despiertan sintiéndose bien, ya que su cuerpo tuvo tiempo de recuperarse, pero luego se sienten exhaustos muy rápidamente", explica el doctor Strain.

También explicaría las fatigas que duran días después de actividades agotadoras ya que "esas toxinas se acumulan y no se desechan a un ritmo normal", añade.

Algunas investigaciones también han mostrado que el cerebro puede reducirse entre un 0,2% y un 2% tras una infección leve. Este daño podría ser una de las potenciales causas de la llamada niebla mental.

Sistema inmune

Los científicos también han reportado cambios en el sistema inmune de los pacientes de covid de larga duración.

La inflamación es parte de la respuesta natural del cuerpo a una infección o lesión, pero ciertas proteínas en la sangre sugieren que la inflamación en los casos de covid de larga duración podría provocar algunos síntomas.

Mientras, se ha demostrado que los anticuerpos que normalmente atacan a invasores externos se pegan a las propias células del cuerpo en el covid de larga duración.

Estos antianticuerpos son unos que, por error, atacan y reaccionan contra los propios tejidos y órganos de las personas.

Esto podría causar varios síntomas dependiendo de dónde se enlacen, explica el profesor Chris Brightling, de la Universidad de Leicester.

"Aquellos con dolor muscular y debilidad puede que tengan un problema autoinmune vinculado a los músculos. Aquellos con afectación cardíaca quizás tengan autoanticuerpos en el tejido cardiovascular", explica el especialista.

Infección persistente

Getty Images La presencia prolongada del virus en el cuerpo podría estar influyendo en el covid de larga duración.

También existe un debate sobre si el virus se ha expulsado completamente del cuerpo en algunos casos de covid de larga duración.

La infección comienza en los pulmones y vías respiratorias, pero el virus es capaz de infectar otras partes del cuerpo también.

La idea es que el virus se aloja en algún otro sitio del cuerpo, probablemente en el intestino, ya repleto de vida microbiana.

"Simplemente está filtrando suficiente virus en la sangre que, de vez en cuando, vuelve al principio, experimentas una enfermedad similar a la gripe y estás exhausto sin razón aparente", dice Strain.

Daño mitocondrial

Otro concepto se centra sobre la habilidad del cuerpo de aprovechar la energía, posiblemente debido a anormalidades en la mitocondria.

La mitocondria se encuentra en cada célula de nuestro cuerpo y son como pequeñas estaciones de energía que la convierten a partir de alimentos en formas utilizables por el cuerpo.

"Hay quienes sugieren que el virus hace que esas mitocondrias se inactiven, y es por ello que nos quedamos sin energía mucho más rápido en la fatiga y la neblina mental", dice Strain.

¿Estamos más cerca de tener tratamientos?

Se han instalado clínicas de covid de larga duración, pero no hay curas probadas para esta dolencia.

El "mayor problema" de Neil Robinson es la fatiga. Cuando se le desata la neblina mental y la confusión, se acuerda de cuando su abuelo empezó con demencia porque los síntomas eran "casi idénticos".

Neil comenzó a asistir a una clínica hace un año. Le recomendaron ejercicios de respiración y le monitorizaron actividades y niveles de energía.

Pero exámenes físicos y mentales recientes no han encontrado mejoría, lo que le deja en un limbo. "No me pueden dar de alta, pero actualmente no tienen nada más que ofrecerme", dice.

Sin embargo, entender el rango de posibles causas de covid de larga duración está dando nuevas ideas para terapias.

Los altos niveles de inflamación implican que hay buenos argumentos para que los anithistamínicos se vuelvan importantes, dice el profesor Brightling, ya que estos fármacos pueden calmar la respuesta inmune en la misma forma que lo hacen con las alergias.

Los medicamentos anticoagulantes también están siendo investigados, al igual que los fármacos que refurzan la respuesta mitocondrial.

Mientras, si el covid de larga duración está causado por una infección persistente, los antivirales, las vacunas o los anticuerpos fabricados en laboratorios podrían ser útiles.

El profesor Brigthling dice que un estilo de vida más saludable puede ayudar con la gravedad del covid largo ya que este ha sido vinculado a la obesidad y otras afecciones de salud.

Strain, por otro lado, dice que algunos tienen que ser cuidadosos a la hora de usar el ejercicio físico para superar el covid de larga duración.

Para algunos ha funcionado, explica, pero otros pueden empeorar. "Toma mucho más recuperarse haciendo ejercicio que el beneficio que obtienes... es un paso adelante y dos atrás".

Por ello recomienda encontrar los límites del cuerpo y la mente antes de quedar exhaustos, y no sobrepasar el 80% de ese límite antes de descansar.

"Para algunos puede ser caminar un par de kilómetros, para otros puede ser simplemente levantarse durante 10 minutos a pelar una zanahoria", añade.

Jo House Los hijos de Jo House se han convertido en sus cuidadores.

Sin embargo, es más fácil decirlo que ponerlo en práctica.

Jo House ha pasado de trabajar a tiempo completo a solo un día por semana. La habitual estructura familiar se ha volcado con ella y sus "increíbles chicos" han tomado el rol de cuidadores.

"A cada rato intento divertirme y hacer algo normal como socializar con mis amigos y pasear a mis perros", dice.

"Lo que pasa es que colapso sobre la cama. Parece que corrí un maratón y un par de veces he acabado en urgencias. Mi problema es que todavía no estoy bien de ritmo y descanso", añade.

¿Es posible recuperarse?

Es imposible saber el diagnóstico a largo plazo de los pacientes con covid de larga duración. Sin embargo, existen paralelismos con otra dolencia, el llamado síndrome de fatiga crónica (SFC).

Su causa no ha sido determinada, aunque las infecciones son la candidata principal y ha sido notoriamente difícil de tratar.

Strain dice que, "con toda probabilidad, el SFC y el covid largo son la misma familia de dolencias con un desencadenante distinto; y muchos pacientes se quedan con síntomas durante años, en ocasiones décadas después".

El profesor Brightling advierte que aunque la sociedad esté superando la pandemia, todavía hay grandes números de infecciones de coronavirus y se necesita entender los efectos a largo plazo de la infección y cómo tratarlos.

"Hay un riesgo real de quedarnos con un legado bastante horrible. Hay una oportunidad real de hacerlo bien, pero también otra de hacerlo muy mal", concluye.

