Conservación de bosques podría suprimir el 30% de CO2 acumulado en la atmósfera

MADRID.- De acuerdo con uno de los estudios más precisos hasta la fecha, la revista Nature informó que la conservación de bosques en sus condiciones óptimas podría capturar hasta el 30% del CO2 acumulado en la atmósfera, estimado a 226 gigatoneladas (Gt).

Dicho descubrimiento se basa en la investigación liderada por la red Global Forest Biodiversity Initiative (GFBI), que cuenta con la base de datos forestal más extensa del mundo, obtenida de inventarios con información detallada de árboles en más de un millón de parcelas en todas las regiones, además de la comparación con datos satelitales.

En otras palabras, aunque los bosques desempeñan un papel crucial en la absorción de emisiones, no deben utilizarse como excusa ni ser objeto de "ecoimpostura" para evitar la reducción de emisiones, según De Miguel.

Este hallazgo destaca la importancia de abordar simultáneamente la conservación de los bosques y la reducción activa de emisiones para maximizar la capacidad de captura de carbono de los bosques.

Si no reducimos emisiones, tendremos sequías cada vez más severas, grandes incendios y otros impactos del cambio climático que comprometerán el correcto funcionamiento de los bosques, por tanto nuestros cálculos no tendrían sentido si no van acompañados de las otras vías de mitigación del cambio climático”, agrega.