Conserje de primaria en Nueva Jersey acusado de contaminar comida de estudiantes con heces, orina y otros fluidos corporales

NUEVA JERSEY, Estados Unidos.- Un conserje de 25 años, identificado como Giovanni Impellizzeri, enfrenta graves acusaciones de contaminar la comida de estudiantes de la escuela primaria Elizabeth Moore con fluidos corporales como sudor, orina y heces fecales.

Las impactantes revelaciones surgieron en Nueva Jersey, donde el individuo habría llevado a cabo estos actos repulsivos en el comedor escolar y utensilios de cocina.

Un testigo informó que Giovanni también roció lejía sobre la comida de los estudiantes, la cual posteriormente les sirvió con la intención de causarles daño.

La policía estatal de Nueva Jersey ha recibido múltiples denuncias anónimas sobre publicaciones lascivas en las redes sociales personales del conserje, lo que ha llevado a una investigación en curso, según informa ABC News.

A pesar de las acusaciones, las autoridades aún no han anunciado la situación legal actual de Giovanni Impellizzeri, ya que se requieren pruebas concretas para respaldar las denuncias.

La preocupación entre los padres de familia es palpable, y algunos han optado por retirar a sus hijos de la escuela Elizabeth Moore para someterlos a estudios médicos por temor a posibles contagios o a la ingestión de sustancias dañinas dejadas por el conserje.

Este desagradable episodio ha dejado a los padres inseguros y cuestionando la seguridad de las instalaciones escolares, que en teoría deberían ser lugares seguros para sus hijos.

Me tapé la boca y comencé a llorar", expresó una madre llamada Philadelphia Bianca Pierce. "No tenía palabras. ¿Qué se puede decir cuando alguien hace esas cosas repugnantes en la escuela donde se supone que tu hijo está seguro? Sentí como si me hubieran apuñalado el corazón".