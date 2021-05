Congreso de Tamaulipas protege a gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y se va sobre la FGR

CIUDAD VICTORIA.- El Congreso de Tamaulipas enfrentó a la Fiscalía General de la República (FGR) y cerró filas en torno del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Desde la tarde de este jueves fue reforzada la seguridad en el exterior de la Casa Tamaulipas, con la presencia de dos vehículos y elementos del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Por la mañana, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Gerardo Peña Flores, afirmó que los tres poderes en Tamaulipas se encuentran muy fuertes y descartó la posibilidad de nombrar un gobernador sustituto.

Por la tarde, con 24 votos a favor y ocho en contra, el Congreso del Estado aprobó solicitar a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) iniciar carpetas de investigación y/o procesos correspondientes sobre la supuesta orden de aprehensión en contra del gobernador, librada el miércoles por un juez federal a petición de la FGR.

En la sesión ordinaria de ayer se aprobó presentar denuncia ante la FGR en contra de los servidores públicos o de quienes hayan participado en la solicitud, omisión y, en su caso, probable ejecución de la orden de aprehensión contra el mandatario local.

En ese punto de acuerdo se dejó claro que se ha vulnerado una resolución de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque de ella se desprende que el gobernador mantiene su fuero y que este Congreso actuó con constitucionalidad.

El Poder Legislativo de Tamaulipas dejó de manifiesto que "esta soberanía ha sido violentada con la supuesta orden de aprehensión".

Previo a la sesión ordinaria, el diputado panista Peña Flores afirmó que para ellos está muy claro el resolutivo del ministro de la b.

"Lo más importante es hacer un Estado de leyes, quien es el encargado de interpretarla es la SCJN, nosotros cumplimos al presentar una controversia, la Corte resolvió a favor del Congreso del Estado y vamos a respetar nuestras instituciones", precisó.

Sobre la posibilidad de la desaparición de poderes, advirtió: "Me parece que no ha lugar a ningún argumento que quepa en ese escenario. Insisto en que los poderes del Estado se encuentran muy fuertes, muy sólidos".

¿Podría ser detenido el gobernador?, se cuestionó.

"Desde nuestro punto de vista, desde luego que no. El gobernador en este momento tiene fuero por parte del Congreso del Estado y de la Constitución", subrayó.

Indicó que hasta el momento no tienen conocimiento oficial que exista la orden de aprehensión, "todo se escucha, pero no la hemos visto, no sabemos si exista".