Conductor de autobús se estrella durante su primer viaje; hay 4 muertos

SALT LAKE CITY.- El conductor de un autobús turístico que se estrelló cerca de un parque nacional en Utah, matando a cuatro turistas chinos e hiriendo a docenas más, estaba haciendo su primer viaje para una compañía que solo estuvo en el negocio por un corto tiempo, según los investigadores. dijo el domingo.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte está investigando los antecedentes del conductor, la calificación de la licencia y el historial médico, dijo Pete Kotowski, investigador a cargo de la agencia, en una conferencia de prensa el domingo por la noche. No reveló el nombre del conductor, pero dijo que es de California. La agencia aún no lo ha entrevistado.

El conductor es ciudadano estadounidense y no parecía estar intoxicado, dijo anteriormente la Patrulla de Carreteras de Utah.

La NTSB también está investigando el historial de inspección de la compañía de autobuses, las prácticas de contratación y la cultura de seguridad corporativa, dijo Kotowski. La compañía, llamada America Shengjia Inc., con sede en Ontario, California, está cooperando con los investigadores, dijo.

Dijo que había estado en el negocio por un "corto período de tiempo", pero no dijo exactamente cuánto tiempo.

Múltiples mensajes telefónicos que The Associated Press dejó a la compañía el sábado y el domingo no fueron devueltos.

La causa del accidente del viernes cerca del Parque Nacional Bryce Canyon en el sur de Utah aún no se ha determinado, dijo Kotowski. Están examinando la escena del accidente y el autobús mediano de 2017.

Funcionarios de la Patrulla de Carreteras de Utah dijeron anteriormente que parecía que el conductor se desvió y corrigió en exceso, enviando el autobús a una barandilla cerca de una parada de descanso de la autopista a pocas millas del parque nacional. El choque dejó la parte superior de un autobús blanco estrellándose y un lado se desprendió cuando el vehículo se detuvo en su mayor parte al costado de la carretera en contra de una señal de baños.

Cuatro personas murieron y otras cinco estaban en estado crítico hasta el sábado por la noche. Los funcionarios del hospital no proporcionaron actualizaciones sobre el estado el domingo.

El autobús tenía cinturones de seguridad, pero se desconoce si algún pasajero los estaba usando, dijo Kotowski. El sargento de patrulla de carreteras de Utah. Nick Street dijo anteriormente que no todos llevaban puesto el cinturón de seguridad, como es común en los autobuses turísticos.

Tres mujeres y un hombre murieron en el accidente. Las víctimas han sido identificadas como Ling Geng, 68, Xiuyun Chen, 67, Zhang Caiyu, 62, y Zhongliang Qiu, 65, según la Patrulla de Carreteras de Utah.

Los fallecidos formaban parte de un grupo formado por 29 turistas y un líder. Vienen de Shanghai y las provincias cercanas de Zhejiang, Jiangsu y Heilongjiang, según un informe de noticias en el sitio web de medios huanqiu.com. El líder de la gira vino de la provincia de Hebei, cerca de Beijing, según el sitio de noticias en línea Zhejiang. El grupo turístico estaba enviando empleados desde China para ayudar a los heridos.

Las 31 personas a bordo resultaron heridas. Se consideró que entre doce y quince a bordo estaban en estado crítico poco después del accidente, pero varios de ellos han mejorado desde entonces, dijo Street.

La Oficina Municipal de Cultura y Turismo de Shanghái instó a la agencia de viajes, la Agencia de Viajes Internacionales Zhuyuan de Shanghái, a no escatimar esfuerzos para rescatar a los heridos y manejar adecuadamente los asuntos de seguimiento.

Las llamadas telefónicas a la agencia de viajes sonaron sin respuesta el domingo por la mañana. Lu Yong, gerente general de la agencia de viajes, dijo a un programa de televisión chino que los socios estadounidenses de la agencia enviaron a 10 miembros del personal a los hospitales para ayudar a las víctimas a comunicarse con los médicos y la policía.

El programa News Perspective, parte del Shanghai Media Group, dijo en un artículo en su cuenta oficial de redes sociales que se esperaba que siete familiares de las víctimas se fueran a Estados Unidos el lunes o martes con personal de la agencia de viajes y funcionarios de la cultura y la cultura. oficina de turismo.

La publicación en las redes sociales del programa de noticias incluyó fotos de partes del itinerario, indicando que el accidente ocurrió el séptimo día de un viaje de 16 días y también incluyó visitas al Parque Nacional Yellowstone, Salt Lake City y Las Vegas. Debían volar a la costa este después de que se detuviera el oeste de los EE. UU.

Millones de personas visitan los cinco parques nacionales de Utah cada año. Más de la mitad de los visitantes de China viajan en autobuses turísticos, dijo Vicki Varela, directora gerente de la Oficina de Turismo de Utah.