Cómo es la guía para reapertura de escuelas en EU; CDC da luz verde

WASHINGTON, Estados Unidos.- La principal agencia de salud pública de Estados Unidos dijo el viernes que las escuelas pueden reanudar actividades presenciales con el uso de mascarillas y practicando el distanciamiento social y otras estrategias, pero que la vacunación de profesores contra el Covid-19, aunque importante, no es un prerrequisito para el regreso a las aulas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) anunciaron su muy esperada hoja de ruta para la reapertura de las escuelas, pero no deja de ser sólo una guía. Los CDC no pueden obligar a las escuelas a reabrir sus instalaciones, y funcionarios de la agencia tuvieron la precaución de reiterar que no se trata de un exhorto a dar la orden de reabrir todas las escuelas en Estados Unidos.

Los funcionarios indicaron que ahora se cuenta con sólida evidencia de que la impartición de clases en persona puede realizarse con seguridad, especialmente en los grados escolares bajos, y la norma está dirigida a escuelas que ofrecen clases desde nivel kínder hasta 12vo grado.

La agencia también recomendó medidas como el lavado de manos, la desinfección de las instalaciones escolares, la aplicación de pruebas de diagnóstico y el rastreo de contactos para detectar nuevos contagios, así como separar a las personas infectadas del resto de la gente en una escuela. También fue más enfática sobre la necesidad de usar mascarilla en la escuela.

La guía fue presentada mientras el presidente Joe Biden enfrenta una creciente presión para cumplir su promesa de autorizar clases en persona para la mayoría de las escuelas del país luego de sus primeros 100 días en el cargo. La Casa Blanca anunció esta semana que una estrategia nacional estaría guiada por la ciencia.

Muchos coinciden en que el aprendizaje en las aulas es más efectivo y que los estudiantes podrían sufrir aislamiento y retrasos en su aprendizaje al estar recibiendo clases en casa. Pero los sindicatos de profesores en algunas zonas acusan a las escuelas de no contar con instalaciones lo suficientemente seguras para regresar.

Funcionarios de los CDC aseveraron que el aprendizaje en aulas no ha sido identificado como un factor importante en la propagación del coronavirus en las comunidades de Estados Unidos, y que el contagio entre alumnos ahora es considerado relativamente raro.

Los CDC señalaron además que la manera más segura de reabrir las escuelas es asegurándose de que la enfermedad se registra en una comunidad lo menos posible. La agencia instó a las autoridades locales a evaluar si se presenta un brote grave en una comunidad antes de tomar la decisión de enviar a niños y adultos de regreso a las escuelas.