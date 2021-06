Ciudadano español se arrojó con su hija de seis años desde piso 17 en un hotel de Sao Paulo

SAO PAULO.- Autoridades brasileñas indagan la muerte de un ciudadano español que saltó con su hija de seis años desde la planta 17 de un hotel en Sao Paulo. El hombre, de 53 años, era buscado por la Interpol, aunque no se han dado a conocer los cargos contra él.

De acuerdo con fuentes policiales, el hombre dejó una carta póstuma en castellano en su habitación en la que pedía "disculpas" por los daños que podría causar al hotel.

En la misiva, señalaba: "No tengo con quién dejarla que me aporte un mínimo de seguridad y tranquilidad". Añadía: "Esto no hubiera ocurrido en mi país, con mi familia a mi lado".