Ciudadana estadounidense secuestrada en Matamoros sí tenía cita en clínica de Tamaulipas: NYT

TAMAULIPAS.- De acuerdo con Barbara Burgess, madre de Latavia Washington McGee, una de las sobrevivientes secuestrada en Matamoros, viajó por segunda vez a Tamaulipas porque tenía una cita para realizarse una cirugía estética y reducir su abdomen.

Por su parte, el diario The New York Times dio con la clínica a la que acudiría McGee, pero por temor a represalias se identificó como Verónica, quien confirmó que la mujer sí tenía una cita a las 7:00 de la mañana, a la cual nunca llegó.

McGee junto con tres hombres, todos estadounidenses, fueron interceptados el viernes 3 de marzo por hombres armados en medio de un enfrentamiento cuando iba camino a la clínica.

Por su parte, Verónica contó que cerca de la mitad de los pacientes que acuden a la clínica son estadounidenses.

Sobre la clínica, esta suele anunciarse en Instagram para promoverse en Estados Unidos con fotos que muestran el antes y el después de los pacientes.

El medio CNN News detalló que hace unos dos o tres años McGee viajó a Tamaulipas para someterse a una operación, según contó su madre, pero que en esta ocasión el FBI le informó que su hija había sido secuestrada y estaba en peligro.

Según dijo el Times, la ubicación de la clínica se encuentra a cuatro minutos a pie del cruce hacia Brownsville, Texas, y fue pensada específicamente en el temor que provoca a los estadounidenses el moverse en Matamoros debido a la violencia.

Un amigo cercano a McGee, indicó que el grupo tenía planeado hacer una parada en Brownsville donde habría reservado un cuarto en un hotel para después partir a Matamoros; sin embargo, al no tener respuesta de ellos al día siguiente, se acercó al consultorio para tener más información del paradero de McGee.

Cuando me comuniqué con el consultorio del médico, me dijeron que Latavia se había acercado a ellos para pedirles direcciones porque estaba perdida. Me enviaron una captura de pantalla de los mensajes y dijeron que le enviaron la dirección y le preguntaron si estaba usando un GPS”, dijo a CNN.