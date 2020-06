Chernóbil: ¿llegará a América nube radioactiva?

CHERNÓBIL, Ucrania.- En los días recientes ha tomado fuerza la teoría de que la radioactividad de Chernóbil, ciudad ucraniana, que en 1986 vivió el desastre nuclear más grande del que se tenga registro en la historia.

Esto a través de una nube, suceso del que supuestamente Suecia alertó, y que afectaría a Europa e incluso podría desplazarse al continente de América.

Medios como The New York Times y AP han reproducido la noticia cuya fuente no es oficial.

Según lo recopilado, las autoridades nórdicas dicen que detectaron niveles ligeramente aumentados de radioactividad en el norte de Europa este mes que, según funcionarios holandeses, podrían provenir de una fuente en el oeste de Rusia y podrían "indicar daños a un elemento combustible en una planta de energía nuclear".

No reportan problemas: agencias rusas

Pero la agencia de noticias rusa TASS, citando a un portavoz del operador estatal de energía nuclear Rosenergoatom., Informó que los dos planes de energía nuclear en el noroeste de Rusia no han reportado ningún problema.

La planta de Leningrado cerca de San Petersburgo y la planta de Kola cerca de la ciudad norteña de Murmansk, "operan normalmente, con niveles de radiación dentro de la norma", dijo Tass.

Los observadores de seguridad nuclear y de radiación finlandeses, noruegos y suecos dijeron esta semana que habían visto pequeñas cantidades de isótopos radiactivos inofensivos para los humanos y el medio ambiente en partes de Finlandia, el sur de Escandinavia y el Ártico.

La Autoridad de Seguridad Radiológica de Suecia dijo el martes que "ahora no es posible confirmar cuál podría ser la fuente del aumento de los niveles" de radiactividad o de dónde una nube o nubes que contienen isótopos radiactivos que supuestamente han estado soplando sobre los cielos del norte Europa se originó y sus contrapartes finlandesas y noruegas tampoco han especulado sobre una fuente potencial.

Países Bajos detecta radio nucleidos hechos por el hombre

Pero el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de los Países Bajos dijo el viernes que analizó los datos nórdicos y que "estos cálculos muestran que los radionucleidos (isótopos radiactivos) provienen de la dirección de Rusia occidental".



“Los radionucleidos son artificiales, es decir, están hechos por el hombre. La composición de los nucleidos puede indicar daños a un elemento combustible en una planta de energía nuclear ", dijo la agencia holandesa, y agregó que" no se puede identificar una ubicación de fuente específica debido al número limitado de mediciones ".

La secretaria ejecutiva Lassina Zerbo, de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares, tuiteó el viernes que los sensores de monitoreo de radiación de la organización en Suecia detectaron un ligero aumento de varios isótopos inofensivos en el espacio aéreo del noroeste de Europa.

El portavoz no identificado de Rosatomenergo dijo a TASS el sábado que los niveles de radiación en las estaciones de energía de Leningrado y Kola y sus alrededores "no han cambiado en junio, y tampoco se observan cambios en la actualidad".

“Ambas estaciones están funcionando en régimen normal. "No ha habido quejas sobre el trabajo del equipo", lo citó Tass al decir que "no se han reportado incidentes relacionados con la liberación de radionucleidos fuera de las estructuras de contención".

Con información de The New York Times y AP.