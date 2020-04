Chefs solidarios durante esta pandemia

FORT LAUDERDALE, Florida.- Cuando José Andrés llegó por primera vez a Nueva York, este marino de la Armada española desembarcó en West 30th Street lleno de ambición. Décadas después el galardonado chef tiene un fino restaurante en esa misma calle y servirá 40 mil comidas esta semana en la ciudad en la que construyó sus sueños y que es ahora el epicentro de la epidemia de coronavirus en Estados Unidos.

Andrés, cuyos restaurantes en Estados Unidos incluyen The Bazaar, Jaleo y el poseedor de dos estrellas Michelin, Somni, fundó World Central Kitchen en 2010 y ha servido más de 15 millones de comidas en el mundo después de huracanes, incendios y otros desastres.

Durante la pandemia, su organización ha servido más de 750 mil comidas de Miami a Los Angeles y Little Rock, Arkansas o Fairfax, Virginia. Trabaja en lugares como bibliotecas, camiones de comida y restaurantes cerrados, alimentando 125 hospitales, estudiantes que recibían el almuerzo de sus escuelas e incluso pasajeros de cruceros en cuarentena.

Andrés tiene una lista de contactos famosos alrededor del mundo, y es amigo de chefs celebridad como Rachael Ray, Guy Fieri y Marcus Samuelsson, quienes le ayudan a alimentar a los necesitados y mantener a flote restaurantes humildes en Estados Unidos, como aquellos donde muchos comenzaron sus carreras.

Estoy en deuda con América ... eso es lo mejor que puedo darle a América porque América me dio un hogar. América me dio una oportunidad", dijo Andrés a The Associated Press en una entrevista telefónica reciente.