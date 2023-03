Censura del David de Miguel Ángel en EU indigna a Florencia

FLORENCIA.- En entrevista con EFE, la directora de la Galería de la Academia de Florencia, Cecilie Hollberg, condenó las declaraciones de las autoridades educativas de Estados Unidos respecto al imponente David de Miguel Ángel, que fue tachado como "pornográfico" por los padres de familia de una escuela primaria en el estado de Florida.

Me sobresalté, me sorprendí y me asusté porque es alarmante que haya tanta ignorancia", declaró Hollberg tras ser cuestionada sobre la censura de la reconocida escultura después de que una profesora de Estados Unidos se la enseñara a su grupo de estudiantes.