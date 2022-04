Caso Sherri Papini: Joven acepta que fingió su desaparición en 2016

CALIFORNIA.-Sherri Papini, la mujer del norte de California acusada el mes pasado de fingir su secuestro en 2016, aceptó un acuerdo con los fiscales el martes y reconoció que inventó la historia que provocó una búsqueda frenética y los titulares internacionales.

El abogado defensor William Portanova dijo que su cliente se declarará culpable de los cargos de mentirle a un oficial federal y fraude postal.

“Estoy profundamente avergonzada de mí misma por mi comportamiento y siento mucho el dolor que he causado a mi familia, a mis amigos, a todas las buenas personas que sufrieron innecesariamente por mi historia y a los que trabajaron tan duro para tratar de ayudarme”, dijo en un comunicado difundido a través de Portanova. “Trabajaré el resto de mi vida para enmendar lo que he hecho”.

Te puede interesar: ¿Quién tomó la foto de Debanhi sola en la carretera? Esto es lo que se sabe

La búsqueda de Papini, de 39 años, de Redding, desencadenó una búsqueda de tres semanas en California y varios estados cercanos hasta que reapareció el Día de Acción de Gracias en 2016.

Tenía ataduras en el cuerpo y lesiones, incluida una "marca" borrosa en el hombro derecho y la nariz hinchada. Tenía otros moretones y erupciones en muchas partes del cuerpo, marcas de ligaduras en las muñecas y los tobillos y quemaduras en el antebrazo izquierdo.

Deberá pagar millones

Los fiscales federales alegaron a principios de marzo que en realidad se estaba quedando con un ex novio a casi 600 millas (966 kilómetros) de distancia en el condado de Orange, en el sur de California, y se lastimó para respaldar sus declaraciones falsas.

Portanova le dijo a The Associated Press que no está seguro de por qué su cliente hizo lo que hizo.

“Honestamente, no sé si alguien lo hace. No sé si ella lo sabe”, dijo.

Te puede interesar: Debanhi Escobar: Lo que se sabe de la joven desaparecida captada a solas en medio de carretera

“En mi opinión, es una situación de salud mental muy complicada, pero que debe afrontarse y tratarse, y eso incluye la admisión, la aceptación y el castigo”, decalró Portanova. Dijo que no se requiere tratamiento bajo el acuerdo de culpabilidad, pero “la consejería es parte de su vida diaria y seguirá siéndolo”.

El acuerdo de culpabilidad exige que Papini pague una restitución que supere los 300 mil dólares.

Declaró que había sido secuestrada

Papini fue reportada como desaparecida el 2 de noviembre de 2016. Fue encontrada junto a la Interestatal 5 a casi 240 kilómetros (150 millas) de su casa, maltratada y con restos de ataduras en las muñecas y los tobillos.

Ella le dijo a las autoridades en ese momento que había sido secuestrada a punta de pistola por dos mujeres hispanas y proporcionó descripciones a un dibujante del FBI junto con detalles extensos de su supuesto secuestro.

Todavía estaba haciendo declaraciones falsas en agosto de 2020, cuando los fiscales dijeron que un agente federal y un detective del alguacil del condado de Shasta le mostraron pruebas que indicaban que no había sido secuestrada y le advirtieron que era un delito mentirle a un agente federal.