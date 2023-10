"Caos total" en Gaza tras la noche de bombardeos israelíes más intensa hasta la fecha

Getty Images Gaza, el 28 de octubre de 2023.

Enormes explosiones iluminaron el cielo de Gaza a lo largo de la noche del viernes después de que Israel intensificara sus ataques aéreos en el bombardeo más intenso de la guerra hasta la fecha.

El pánico, el miedo y el caos reinan en toda la Franja, según informó la mañana del sábado el periodista de la BBC Rushdi Abu Alouf, quien reporta desde la ciudad sureña de Jan Yunis.

El periodista precisó que la escala del bombardeo del norte de Gaza fue de una intensidad nunca antes vista.

Hubo menos ataques en las zonas del sur, pero el pánico entre los cientos de miles de personas que se refugiaron allí después de que Israel les dijera que abandonaran sus hogares en el norte fue el mismo, añadió Abu Alouf.

Al mismo tiempo, la cobertura de telefonía móvil e internet en el territorio dejó de funcionar, cortando las comunicaciones dentro de la Franja de Gaza y del territorio con el mundo exterior.

La ofensiva de Israel en Gaza ha dejado más de 7.000 muertos, según las autoridades del territorio controlado por Hamás.

Y es la respuesta por el ataque el 7 de octubre que el grupo militante palestino llevó a cabo en el territorio de Israel y que dejó unos 1.400 muertos y más de 200 personas tomadas como rehenes.

"Destruir todo lo que toca la mano de Hamás"

Israel anunció el sábado que durante la noche del viernes atacó 150 objetivos de Hamás en bombardeos intensificados.

"Alrededor de cien aviones de combate" fueron utilizados en el bombardeo israelí de la Franja de Gaza durante la noche que destruyó cientos de objetivos de Hamas, dijo el jefe de Operaciones de la Fuerza Aérea de Israel, general de brigada Gilad Keinan.

BBC

En una publicación en X, las fuerzas israelíes citaron a Keinan diciendo que el "objetivo de la fuerza aérea es claro: destruir todo lo que toca la mano de Hamás".

Por su parte, el portavoz militar Daniel Hagari le dijo a la agencia Reuters que las fuerzas israelíes estaban "en el campo", sin dar más detalles.

Hagari añadió ampliarían “el esfuerzo humanitario” el sábado y permitirían que camiones que transportaban alimentos, agua y medicinas ingresaran al sur de Gaza .

Según Hagari, los ataques les permitirían a las fuerzas israelíes luchar en el terreno "contra un enemigo más débil".

Getty Images En esta foto tomada cerca de la ciudad de Sderot, en el sur de Israel, el 28 de octubre de 2023, se muestra una gran nube de humo levantándose durante un ataque aéreo israelí en el norte de la Franja de Gaza.

Israel ha concentrado decenas de miles de soldados a lo largo de la frontera con Gaza, además de tanques y artillería.

Asimismo ha activado a unos 300.000 reservistas, junto con su fuerza permanente de 160.000.

Se cree que Hamás tiene unas 25.000 personas en su ala militar. También tiene un vasto laberinto de túneles subterráneos a lo largo de Gaza, que anteriormente afirmaba tener una extensión de 500 kilómetros.

¿Ha comenzado la invasión israelí de Gaza?

Análisis de Jeremy Bowen, editor de noticias internacionales de la BBC, Jerusalén

Lo que parece estar sucediendo es que las fuerzas israelíes se están concentrando en la zona norte de la Franja de Gaza, en Beit Hanoun, y avanzando un poco más al sur desde allí.

El ejército israelí sólo dice que está acelerando el ritmo de sus operaciones.

Hemos visto en un vídeo que fue publicado desde Gaza esta mañana, algo que también se pudo ver desde la zona fronteriza, evidencia de un bombardeo muy, muy grande durante la noche del viernes

Pero el corte de comunicaciones hace que sea muy difícil saber exactamente qué está pasando.

Por ejemplo, he hablado con la ONU, que ha podido comunicarse con su oficina principal en el sur a través de un teléfono satelital, pero como no hay comunicación interna, no pueden conectarse con sus oficinas en otras áreas que se ocupan de sus operaciones de ayuda humanitaria, que actualmente han sido suspendidas por completo.

Si bien el bombardeo está muy centrado en el norte, la Franja de Gaza tiene sólo unos 72 kilómetros de largo, por lo que se puede escuchar la magnitud de las explosiones a kilómetros a la redonda y ciertamente en toda el área.

Según tengo entendido, el ejército israelí todavía estaba allí la mañana del sábado, muy probablemente intentando limpiar túneles, probablemente con fuerzas especiales detectando objetivos para esos ataques de la fuerza aérea.

Pero hasta donde sabemos, todavía la operación continúa.

¿Es una ofensiva terrestre? No creo que debamos obsesionarnos demasiado con las definiciones.

Cuando la movilización de más de 300.000 reservistas, pensamos que veríamos una invasión de Gaza en todos los frentes.

Sin embargo, creo que lo que podrían estar haciendo es despejar zonas de Gaza por partes.

Por el tono de los comentarios del ejército israelí de anoche sentí que su énfasis era continuar presionando y que se trataba de una "venganza".

Creo que se podría decir que esto es una incursión muy extendida o una ofensiva terrestre.

Ciertamente es una operación militar muy grande.

BBC

