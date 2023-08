Campaña de Trump vende productos con foto policial de Trump

Estados Unidos.- La campaña del expresidente Donald Trump ha lanzado una línea de productos que presenta la fotografía policial de Trump, desatando una ola de controversia en medio del panorama político actual. Los productos, que incluyen playeras y otros artículos, han aparecido en el sitio oficial de la campaña presidencial de Trump para 2024. La fotografía, tomada durante su detención en una cárcel de Atlanta, se ha vuelto pública recientemente, lo que ha impulsado a la campaña a capitalizarla comercialmente.

La línea de productos, que se encuentra disponible para su compra en el sitio web de la campaña, ofrece camisetas y camisas de manga larga con un precio de 570 pesos, además de una taza que se vende a 419 pesos y una cerveza con un costo de 251 pesos.

�� | Ya salieron las camisas con el #TrumpMugShot, le dieron a Donald Trump la mejor foto de campaña de la historia: pic.twitter.com/oOyF1EYLzM— Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) August 25, 2023

La imagen policial de Trump se complementa con un lema que dice "Nunca te rindas", un guiño al reconocido eslogan republicano "Make America Great Again". La venta de estos productos ha desatado controversia y debates, dado el contexto político y legal que rodea al ex presidente.

Cabe destacar que Donald Trump se entregó a las autoridades el pasado jueves 24 de agosto en la cárcel del Condado de Fulton. Esto ocurrió después de que un gran jurado lo acusara de varios cargos, incluyendo extorsión, conspiración, declaraciones falsas y la incitación a un funcionario público a violar su juramento en relación con sus esfuerzos por revocar los resultados de las elecciones de 2020.

No obstante, este no ha sido el único evento relacionado con Trump en las noticias recientes. El ex presidente también aprovechó la ocasión para presentar una nueva fotografía policial en su regreso a la plataforma de redes sociales "x", anteriormente conocida como Twitter.

Hey Deep State - He's coming for you.



See you on January 20th, 2025. pic.twitter.com/Zhiagw4v7J— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 25, 2023

