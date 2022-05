Cambio climático: hay un "50% de posibilidades" de rebasar la línea roja del 1,5 ºC en el aumento de la temperatura

La probabilidad de rebasar una importante línea roja del calentamiento global ha aumentado significativamente, según un nuevo estudio.

Según investigadores de la Oficina Meteorológica de Reino Unido, hay una probabilidad del 50% de que la Tierra se caliente por encima de 1,5 °C en los próximos cinco años.

El aumento sería temporal, pero los investigadores están preocupados por la deriva general de las temperaturas.

Es casi seguro que entre 2022 y 2026 algún año supere el récord del más cálido.

Los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera han crecido durante las últimas tres décadas, y las temperaturas globales han respondido aumentando al mismo ritmo.

En 2015 la temperatura media mundial subió por primera vez 1 °C por encima de los niveles preindustriales, que se establecen como las temperaturas registradas a mediados del siglo XIX.

Ese fue también el año en que los líderes políticos firmaron el acuerdo climático de París, que comprometía al mundo a mantener el aumento de las temperaturas globales muy por debajo de los 2 °C y a esforzarse por que sea inferior a 1,5 °C.

La importancia de medio grado

En la COP26 de Glasgow el pasado noviembre, los gobiernos reiteraron su compromiso de preservar el tope de 1,5 °C.

En los últimos siete años las temperaturas globales se han mantenido en torno a la marca de 1º C, con 2016 y 2020 empatados como los años más cálidos en el registro.

Los científicos dicen que con un calentamiento de 1 °C el mundo ya está experimentando impactos significativos, como los incendios forestales sin precedentes en América del Norte el año pasado o las drásticas olas de calor que actualmente azotan India y Pakistán.

Getty Images La reciente ola de calor en India ha impactado en las vidas de millones de personas.

La actualización del organismo británico respecto de la previsión de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) indica que nunca han sido tan altas las posibilidades de superar temporalmente los 1,5 °C en uno de los próximos cinco años.

El estudio sugiere que las temperaturas entre 2022 y 2026 serán entre 1,1 y 1,7 °C más altas que los niveles preindustriales.

Los investigadores de Reino Unido predicen que para cualquiera de los años de ese período la probabilidad de superar el nivel de 1,5 °C es de un 48%, casi la mitad.

"Lo básico que está cambiando es que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera están aumentando lentamente", afirmó Leon Hermanson de la Oficina Meteorológica, autor principal del informe.

"Creo que la gente ya está bastante concienciada sobre el cambio climático y es preocupante; seguimos calentando el planeta y nos estamos acercando a este primer umbral que se estableció en el Acuerdo de París, y tenemos que seguir haciendo todo lo que podamos para reducir el uso de combustibles fósiles".

Tres veces más en el Ártico

Los investigadores consideran que no es lo mismo rebasar 1,5 °C un año que registrar un aumento sostenido en el que las temperaturas no descienden por debajo de esa cifra. Lo más probable es que, aunque se supere en los próximos cinco años, vuelva a caer por debajo de 1,5º C. Sin embargo, hay poco lugar para la autocomplacencia.

"Mientras sigamos emitiendo gases de efecto invernadero, las temperaturas seguirán aumentando", afirmó el profesor Petteri Taalas, de la OMM.

Getty Images En la COP26 de Glasgow los líderes mundiales reafirmaron su compromiso de mantener el aumento de las temperaturas por debajo de 1,5 ºC.

"Y con ello nuestros océanos seguirán calentándose y volviéndose más ácidos, el hielo marino y los glaciares seguirán derritiéndose, el nivel del mar seguirá aumentando y nuestro clima se volverá más extremo", aseguró.

Según el estudio, la región del Ártico probablemente sentirá un mayor impacto del calentamiento durante los próximos cinco años en comparación con el resto del mundo. Los investigadores dicen que la diferencia en el promedio de temperatura a largo plazo será tres veces mayor en esas áreas.

El Niño

También creen que uno de los próximos años probablemente rompa el récord de 2016 y 2020 como el año más cálido.

Eso sucederá, muy probablemente, en un año que se dé El Niño.

Es un fenómeno meteorológico natural asociado a un calentamiento inusual de las aguas superficiales del océano Pacífico oriental, que puede afectar el clima en todo el mundo.

"El año en que superemos temporalmente los 1,5 grados probablemente será un año de El Niño", declaró Hermanson, de la Oficina Meteorológica de Reino Unido.

"Se añade al cambio climático, como una oscilación por encima de la tendencia general, por así decirlo, y el próximo año récord probablemente sea un año de El Niño, como lo fue 2016".

