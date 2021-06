Caída general en páginas web de EU y Europa por falla en servidores en San Francisco

ESTADOS UNIDOS.- Medios internacionales y sitios de Gobierno se “cayeron” este martes debido a una falla generalizada presuntamente en la firma de computación de datos en la nube “Fastly”.

Agencias internacionales detallan que medios como el New York Times, CNN y la BBC, quedaron "inactivos" durante una hora.

“The Verge, Financial Times y Bloomberg también experimentaron interrupciones, mientras que a nivel local, The Guardian, Nine, SMH y The Age se vieron afectados, incluido Channel 10 y 10play on line”, cita news.com.au.

Sitios de Gobierno se “apagan”

La interrupción ha llegado hasta los sitios de la Casa Blanca junto con el sitio web del gobierno del Reino Unido: gov.UK.

El gigante minorista Amazon, Reddit, Netflix, Pinterest, Twitch, PayPal y Shopify también se vieron afectados.

La mayoría de los usuarios reciben mensajes de "Error 503" cuando intentan acceder a los sitios.

Parece que los sitios de News Corp no se vieron afectados por la interrupción.

Ataque de Internet

Los detectives de Internet han sugerido un "gran ataque", pero los informes más sustanciales indican que la interrupción fue causada por un proveedor de centro de datos, Fastly, con sede en San Francisco, cuyo problema ocurrió alrededor de las 10:00 horas GMT y ya lo habían resuelto.