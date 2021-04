CDC: Variante de Covid-19 del Reino Unido se convierte en la cepa dominante de EU

ESTADOS UNIDOS.- La variante de Covid-19 identificada por primera vez en el Reino Unido es ahora la cepa más común de coronavirus en los Estados Unidos, indicó este miércoles la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU, Dra. Rochelle Walensky.

Según nuestras estimaciones más recientes de la vigilancia de los CDC, la variante B.1.1.7 es ahora el linaje más común que circula en los Estados Unidos", dijo Walensky en la sesión informativa del Equipo de Respuesta Covid-19 de la Casa Blanca.

Estudios han revelado que la variante del Reino Unido es más contagiosa que la cepa original, es muy posible la más peligrosa y está asociada con un mayor riesgo de muerte.

De acuerdo con información de los CDC, hasta ahora, hay 16,275 casos confirmados de la variante B.1.1.7 en los Estados Unidos.

La tasa diaria de casos nuevos en el país aumentó durante las últimas cuatro semanas. Parte de eso se debe a la propagación de B.1.1.7 y otras variantes preocupantes, señaló Walensky esta semana.

Cabe destacar, que el mes pasado, aumentaba la evidencia de que la variante posiblemente ya era dominante en los EU, en ese momento, el CDC se negó a decir si la variante era dominante, pero predijo que lo sería en unas pocas semanas.

Variante B.1.1.7

La variante del coronavirus detectada en noviembre del año pasado en Inglaterra, denominada B.1.1.7, es entre un 43% y un 90% más contagiosa, que la original, pero también un 58% más letal.

Según los resultados de una investigación publicada en la revista Science, con el título “Estimated transmissibility and impact of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 in England”.

El análisis de 150 mil muestras obtenidas de pacientes del Reino Unido, en los que se observó que no solamente se contagiaron con mayor facilidad, sino que también ocasiona más fallecimientos, particularmente entre aquellas personas que rebasan los 85 años de edad, en ellas, el riesgo de morir se incrementa del 13% al 20% en las mujeres y del 17% al 26% en los varones.

De acuerdo con los autores de la investigación, además de ser un virus más infeccioso y letal, existe el problema causado por las coinfecciones, puesto que, científicos brasileños confirmaron que un paciente puede estar infectado simultáneamente con dos variantes del virus SARS-CoV-2.

Por ello, los investigadores alertaron que está circulando una carga viral tan alta de las distintas cepas del patógeno, que se darían las condiciones ideales para que se produzcan nuevas recombinaciones más peligrosas del virus, señalaron.

