Britney Spears: una jueza de Los Ángeles ordena el fin inmediato de la tutela legal paterna sobre la cantante

"¡El mejor de los días!".

Britney Spears no podía ocultar su emoción tras el anuncio del fin de la tutela legal que ha controlado muchos aspectos de su vida en los últimos 13 años.

"Dios mío, amo tanto a mis fans, ¡es una locura! ¡¡¡Creo que voy a llorar el resto del día!!!", escribió la cantante estadounidense en un mensaje dedicado a sus 35 millones de seguidores en Instagram.

La estrella de 39 años usó el hashtag #FreedBritney ("Britney liberada"), en alusión al popular #FreeBritney que sus fanáticos de todo el mundo utilizaron para pedir el fin de la custodia paterna.

La jueza de Los Ángeles Brenda Penny puso fin este viernes con efecto inmediato a la tutela legal establecida por el padre de la artista en 2008.

Decenas de fanáticos se congregaron a las afueras del tribunal para mostrarle su apoyo a Spears, que en varias ocasiones denunció la tutela como abusiva.

Un largo proceso

El padre, Jamie Spears, dijo en el pasado que la tutela era "necesaria", pero estuvo de acuerdo en que es el momento para dejar que la cantante "retome el control de su vida".

"Su vida era un desastre, y ella tenía sufrimiento físico, emocional, mental y financiero", alegaron los abogados del padre en documentos legales previos.

La tutela le daba a Jamie Spears poder sobre las finanzas y decisiones artísticas de la cantante, además de sobre otros asuntos personales de importancia, como las visitas con sus hijos adolescentes o la posibilidad de poder casarse de nuevo.

El lunes, la intérprete de éxitos como Baby One More Time y Toxic escribió en Instagram que no había rezado por algo con tanta fuerza en su vida.

"Sé que he dicho algunas cosas en mi Insta por ira y lo siento, pero soy humana… ¡y creo que ustedes se sentirían igual si fueran yo!".

Getty Images Los fans celebraron el anuncio del fin de la tutela legal sobre Britney Spears a las afueras del tribunal.

En una comparecencia ante el tribunal en junio, la estrella le pidió a la jueza que se pusiera fin a ese "abusivo" acuerdo y dijo que estaba "traumatizada".

Spears contó que fue drogada y forzada a actuar en contra de su voluntad, y que se le impidió volver a casarse y tener más hijos.

Su contundente testimonio hizo que el padre acordara dar un paso al costado.

Sin oposición

Una tutela legal se usa para personas que no pueden tomar sus propias decisiones y en este caso se adoptó por la preocupación que había sobre la salud mental de Spears.

Este viernes, la jueza Penny, del tribunal superior del condado de Los Ángeles, falló a favor de la petición de la cantante, sin oposición de ninguna de las partes implicadas.

Como parte de la resolución, la magistrada dijo que el contador que ejerce de tutor temporal, John Zabel, debe preservar algunos poderes para resolver asuntos financieros pendientes.

