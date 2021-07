Bridget Coll: la monja lesbiana que se enfrentó a Pinochet e hizo historia

Chris Morrissey Grand Marshalls de Vancouver Pride en 1999: Bridget Coll y Chris Morrissey

Monja católica, gay y militante. Bridget Coll, nacida en Irlanda pero era una orgullosa canadiense, fue una pionera.

Ella y su pareja, Chris Morrissey, hicieron historia cuando desafiaron la ley de inmigración canadiense que solo reconocía a las parejas casadas heterosexuales.

Como monjas, en la década de 1980 apoyaron a los oprimidos en Chile contra el régimen militar de Augusto Pinochet.

El suyo fue un viaje inspirador. Recorrió miles de kilómetros en una sola vida.

Ahora, su historia aparece en una nueva exposición en Dublín que cuenta las historias de la diáspora LGBTQ+ de Irlanda.

QMUNITY/Simon Fraser University Bridget Coll grabó la historia de su vida en 2009.

Bridget murió en 2016. Su compañera de vida, activista y ex monja, Chris, la sobrevive.

El historiador Dr. Maurice Casey, que fue el comisario de la exposición, descubrió su historia por casualidad. Se había propuesto celebrar una historia LGBTQ+ de la emigración irlandesa.

Estaba investigando la comunidad canadiense LGBTQ+ y se inspiró en una serie de cintas de la Universidad Simon Fraser grabadas en 2009, a través de las cuales las mujeres cuentan su historia.

Hay ingenio y sabiduría, una generosidad y una humildad en Bridget Coll que brilla a través de las grabaciones de hace 12 años.

Habla de cómo nació en Donegal en 1934, una de los 12 hijos de una familia católica que creció cerca del faro de Fanad. Ella nunca cuestionó su sexualidad.

"Ni siquiera sabía de la existencia de gente gay", dijo.

Leon Farrell/Photocall Ireland Christelle Gebhard en el lanzamiento de Out in the World: LGBTQ + Diaspora de Irlanda en Epic, The Irish Emigration Museum

A los 14 años quería ser monja y a los 16 se unió a una orden en Inglaterra.

De allí, se fue a Estados Unidos para trabajar para los Franciscanos Misioneros de San José.

Fue allá donde se sembraron las primeras semillas del disenso.

"Había una encíclica sobre el control de la natalidad del Papa. El sacerdote pronunció un sermón completo desde el púlpito sobre cómo era algo realmente malo", dijo en la grabación.

"Tuve mucho contacto con las madres de los niños a los que enseñé. Venían y me contaban sus historias sobre el control de la natalidad. Escuché las historias de las mujeres y sus dificultades.

"Por primera vez en mi vida comencé a dudar de las enseñanzas de la Iglesia".

Le atrajo leer más sobre la justicia social y la teología de la liberación, el movimiento radical que creció en América del Sur como respuesta a la pobreza y el maltrato de la gente común.

Los liberacionistas decían que la Iglesia debería actuar para lograr un cambio social y debería aliarse con la clase trabajadora.

QMUNITY/Simon Fraser University Bridget Coll y Chris Morrissey fotografiadas en las sesiones de grabación en 2009.

Fue en ese entonces que Bridget se acercó a Chris, una monja canadiense en el mismo orden.

Cuando los padres de Bridget murieron con pocas semanas de diferencia en 1977, Chris fue la única persona que realmente ayudó.

"Ella dijo que era lesbiana y preguntó: '¿Sabes qué es eso?' Dije que no.

"Y me dijo: 'Creo que eres lesbiana'. No conocía la palabra, esa fue la primera vez que lo supe.

"Fue en 1977, tenía 43 años, fue la primera vez que la escuché y la primera vez que me enamoré de una mujer".

Bridget sabía que quería trabajar en Chile y le pidió a su superior que la enviara.

"Recuerda que vas a predicar el evangelio, no a entrometerte en política", le dijeron.

Chris fue con ella a Chile en 1981. Vivían en una choza en un barrio pobre uniéndose a las luchas que la gente estaba experimentando.

"Cuán distante estaba"

Alentaban a las mujeres a defenderse en una sociedad fuertemente patriarcal, y lo que nos valió el apodo de "destructores de hogares", bromeó Bridget.

Se unieron a un movimiento contra la tortura. Nunca supieron los segundos nombres de los otros miembros; si llegaban a ser torturadas, no podrían revelar los nombres.

Un día, llegó una carta de su superior religioso. La orden estaba celebrando un aniversario con una fiesta en el jardín.

¿Cómo celebrarían en Chile? Ese día hubo una gran protesta contra Pinochet; Bridget y Chris se unieron.

"Me di cuenta de cuán distante que estaba de ellos [la Orden]", dijo.

Después de mucha introspección, las mujeres dejaron su congregación en 1989 y se dirigieron a Vancouver para vivir abiertamente como pareja.

Pero Chris no pudo patrocinar a Bridget como inmigrante canadiense porque eran lesbianas. En 1992, inició un desafío constitucional y ganó.

Leon Farrell/Photocall Ireland Bridget Coll y Chris Morrissey aparecen en un panel de la exposición.

"Apareció en las noticias locales a las 6 en punto, luego en las noticias nacionales esa noche... fue algo sobre Gorbachov primero y luego estas dos lesbianas en Vancouver", dijo Bridget.

Las mujeres hicieron campaña por los derechos LGBTQ+.

'Ella siempre me amó'

Chris Morrissey tiene recuerdos amorosos de su pareja y dice que debe volver a escuchar esas grabaciones que Bridget hizo en 2009.

Recuerda su primera protesta en Chile. Tenían que ser rápidas. Era peligroso.

Hablando con BBC News NI desde su casa en Vancouver, Chris recuerda que Bridget los instó a llegar rápidamente.

"La protesta duró sólo tres minutos. Ella siempre estaba en la primera fila. Yo era la que se contenía. Ella estaba al frente arrastrándome".

La decisión de dejar su orden religiosa fue enorme, dice Chris.

"Toda nuestra comprensión de la fe y la espiritualidad había cambiado después de los años en Chile. No había forma de que pudiéramos volver atrás y escuchar la prédica de un sacerdote", dice.

"No me arrepiento... todavía valoro nuestra historia y cómo aprendimos a estar en el mundo".

Las mujeres pasaron a trabajar para los oprimidos y marginados en Canadá.

Entonces, Bridget contrajo demencia.

"Incluso cuando ella no estaba muy segura de quién era yo, me di cuenta por la forma en que me miraba de que me amaba", dice Chris.

"Ella siempre me había amado y me había apoyado, sin importar nada. Me impulsaba y me halaba.

"Al final de su vida, estaba contenta. Murió como vivió, con sencillez y valentía".

Leon Farrell/Photocall Ireland El Dr. Maurice Casey presenta Out in the World: LGBTQ + Diaspora de Irlanda en Epic, The Irish Emigration Museum.

Maurice Casey dice que la pareja pertenece a esa "primera generación que ahora envejece".

"La historia de Bridget Coll muestra que hay una historia LGBTQ+ en casi todos los aspectos de la historia de los emigrantes irlandeses", dice.

La pareja mostró una enorme previsión, valentía, coraje, principios y humildad, agrega Casey.

"Lo expresan como si sólo hubieran puesto un pie delante del otro. Pero requería una capacidad enorme".

Canadá afirma que Bridget Coll y Chris Morrissey son parte de la historia de su país, dice. Ahora Irlanda también debería reclamarlas.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.