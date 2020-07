Breonna Taylor: asesinada por policías que irrumpieron a su casa desata protestas "armadas"

LOUSVILLE, Kentucky.- Cientos de activistas armados, predominantemente negros, exigieron justicia para Breonna Taylor durante manifestaciones pacíficas el sábado en su ciudad natal de Kentucky que atrajeron a los manifestantes contrarios de un grupo de milicias blancas.

La policía cerró las calles y estableció barricadas para mantener a los dos grupos separados mientras las tensiones seguían al borde en Louisville, donde las protestas han estallado durante meses por la muerte de Taylor, una mujer negra asesinada cuando la policía entró en su apartamento en marzo.

Cuando los activistas negros vestidos con uniforme negro llegaron al corazón del centro de la ciudad el sábado por la tarde, la mayoría de los miembros de la milicia blanca ya se habían ido. La policía en plena marcha antidisturbios miró.

Manifestantes muestran dibujo de Breonna Taylor | AP

Temprano en el día, tres personas fueron baleadas accidentalmente en un parque donde se habían reunido activistas negros, dijo la policía. Las víctimas, todas las cuales eran miembros del grupo de la milicia, fueron llevadas a un hospital con lesiones que no ponen en peligro la vida, dijo la policía.

"Esta es una situación trágica que podría haber sido mucho peor", dijo el jefe de policía del metro de Louisville, Robert Schroeder, en un comunicado de prensa. "Animo a cualquiera que elija ejercer sus derechos de la Segunda Enmienda a hacerlo de manera responsable".

Los activistas negros habían convergido en Louisville para exigir justicia para Taylor. Los llamados a un juicio nacional sobre el racismo y la brutalidad policial se intensificaron después de la muerte de Taylor y George Floyd en Minneapolis.

"Esto es algo que ha estado sucediendo en todo el país durante años y años y años", dijo Brianna Wright, quien se unió a las manifestaciones el sábado. “Esto no es nada nuevo. La justicia que obtengamos para ella influirá en la justicia de todo el país. Y si no obtenemos justicia ... también influirá en todo el país. Porque pensarán: "Está bien, podemos salimos con la suya". Pero debemos mostrarles que los negros ya no van a tolerar esto ".

La única confrontación entre los grupos en competencia pareció ocurrir más temprano el sábado cuando miembros de la milicia blanca y activistas de Black Lives Matter se gritaron mutuamente por las barricadas policiales.

La oficina del Fiscal General de Kentucky, Daniel Cameron, encabeza una investigación sobre la muerte de Taylor.

Taylor, una EMT de 26 años, recibió un disparo mortal cuando agentes de policía irrumpieron en su apartamento de Louisville con una orden de no tocar durante una investigación de narcóticos. La orden de registro de su casa estaba relacionada con un sospechoso que no vivía allí y no se encontraron drogas.