Bolsonaro comenta en tono de triunfo la suspensión de pruebas de vacuna china

BRASILIA.- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, comentó este martes en tono de victoria la suspensión de pruebas de la vacuna china contra la covid-19 que se experimenta en el país, decidida por la agencia reguladora tras la muerte de un voluntario.

"Una más que Jair Bolsonaro gana", escribió el mandatario en su cuenta en Facebook, en respuesta a un seguidor que le preguntaba si el Gobierno compraría la vacuna del laboratorio chino Sinovac, si se comprobara su eficacia.

El posible antídoto está siendo experimentado en Brasil por medio de una sociedad entre Sinovac y las autoridades del estado de Sao Paulo, cuyo gobernador, Joao Doria, es el más enconado adversario de Bolsonaro en el campo conservador.

"Muerte, invalidez, anomalía. Esa es la vacuna que Doria quería obligar a los paulistanos a tomar", manifestó el mandatario en su mensaje en Facebook, en el cual reiteró que la inmunización "jamás podría ser obligatoria" en el país, como defiende el gobernador paulista.

El mes pasado, Bolsonaro había afirmado que "el pueblo brasileño no será conejillo de indias de nadie" y que "no se justifica un billonario aporte financiero en una medicina que ni siquiera superó la fase de pruebas", en alusión a lo que ya calificaba de "vacuna de Doria" y sobre la cual avisó que "no será comprada" por su Gobierno.

La suspensión de las pruebas de la vacuna de Sinovac en el país fue anunciada este lunes por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), órgano regulador oficial, tras ser notificada de la ocurrencia de un "evento adverso grave".

En un comunicado, Anvisa explicó que "decidió interrumpir el estudio para evaluar los datos observados hasta el momento y juzgar sobre el riesgo/beneficio de la continuidad" después de que fuera informada sobre ese "evento adverso grave" el pasado 29 de octubre.

El Instituto Butantan, laboratorio asociado al gobierno regional de Sao Paulo y a Sinovac en la investigación, ha dicho que la muerte de uno de los voluntarios en el estudio "no está relacionada con la vacuna" y consideró, por eso, que el experimento debería proseguir.

En el mismo sentido se manifestó la empresa farmacéutica china, que en un comunicado divulgado en Pekín se mostró convencida de "la seguridad" de su vacuna, conocida como Coronavac.

"El estudio clínico en Brasil se está llevando a cabo de manera rigurosa y conforme a los requisitos de buenas prácticas clínicas y estamos convencidos de la seguridad de la vacuna", indicó Sinovac a través de un escueto comunicado publicado en su página web.

"Tras comunicarnos con nuestro socio brasileño, el Instituto Butantan, nos enteramos de que su directiva cree que este evento adverso grave no está relacionado con la vacuna", apuntó.

Los responsables de la Anvisa y del Instituto Butantan tienen previsto reunirse este mismo martes a fin de esclarecer el asunto y decidir sobre la posible retomada del experimento o por mantener la suspensión en caso de que persistan las dudas.