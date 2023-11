Bolivia rompe relaciones con Israel por "la desproporcionada ofensiva militar" en Gaza y Chile y Colombia llaman a consulta a sus embajadores

Cortesia Prensa Cancillería de Bolivia La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y el vicecanciller de Exteriores, Freddy Mamani, cuestionaron la actuación de Israel en Gaza.

El gobierno de Bolivia se convirtió este martes en el primer país latinoamericano en romper relaciones diplomáticas con Israel por su operación militar en la Franja de Gaza.

La decisión la anunciaron la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y el vicecanciller de Exteriores, Freddy Mamani, según informó la cancillería boliviana en una nota publicada en su página web.

Bolivia "ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza", señaló el vicecanciller, Freddy Mamani.

“Exigimos el cese de los ataques en la Franja de Gaza que han provocado, hasta ahora, miles de víctimas fatales civiles y el desplazamiento forzado de palestinos; así como el cese al bloqueo que impide la entrada de alimentos, agua y otros elementos esenciales para la vida, violando el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario en el tratamiento de la población civil en conflictos armados”, dijo Prada, actuando en su condición de canciller interina.

La decisión generó el rechazo del gobierno israelí, el cual la catalogó de ser "una rendición al terrorismo y al régimen de los Ayatolás en Irán".

En un comunicado publicado en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), el portavoz del gobierno israelí Lior Haiat aseguró que el gobierno de Luis Arce "se está alineando con la organización terrorista Hamás, que masacró a más de 1.400 israelíes y secuestró a 240 personas, entre ellas, niños, mujeres, bebés y ancianos".

"Israel condena el apoyo de Bolivia al terrorismo y su sumisión al régimen iraní, que dan cuenta de los valores que representa el gobierno de Bolivia."

De acuerdo con el diario británico The Guardian, Bolivia es el primer país en el mundo en romper lazos diplomáticos con Israel a raíz del conflicto actual que se inició el 7 de octubre pasado, cuando Hamás lanzó un ataque contra Israel durante el que mató a unas 1.400 personas y secuestró a más de 200, la mayor parte civiles.

A partir de entonces, Israel inició una campaña de bombardeos sobre Gaza que ha matado a más de 8.500 personas, según las autoridades sanitarias de la Franja.

Aunque el objetivo declarado de Israel es eliminar a Hamás, que gobierna Gaza desde 2007 y es considerado como un grupo terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, muchas de las víctimas de sus bombardeos son mujeres y niños.

Reuters El presidente de Bolivia, Luis Arce, sostuvo una reunión con el representante diplomático palestino en La Paz, Mahmoud Elalwani.

Hamás celebra la decisión de Bolivia

El anuncio de la ruptura de relaciones con Israel se produjo un día después de que el presidente Luis Arce se reuniera con el embajador de la Autoridad Palestina en La Paz, Mahmoud Elalwani.

En su declaración de este martes, los ministros bolivianos abogaron por la declaración de un cese al fuego y anunciaron que el gobierno de Arce enviará ayuda a Gaza.

Los funcionarios bolivianos no hicieron ninguna mención al mortal ataque que ejecutó Hamás contra Israel el 7 de octubre.

El grupo islamista emitió este mismo martes un comunicado saludando la decisión de Bolivia e invitando a los países árabes que "han normalizado sus relaciones con Israel" a hacer lo mismo, según informó AFP.

Bolivia restableció las relaciones diplomáticas con Israel durante el gobierno de Jeanine Añez en 2020, poco más de una década después de haberlas roto por un conflicto previo en la Franja de Gaza en 2009.

Colombia y Chile llaman a consultas a sus embajadores en Israel

Getty Images El presidente de Chile Gabriel Boric llamó a consultas a su embajador en Israel

La noche de este martes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el llamado a consultas de la embajadora de su país en Israel, Margarita Eliana Manjarrez Herrera.

En un mensaje publicado en la red X, el mandatario señaló: "He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá".

Durante las últimas dos décadas y hasta antes de la llegada de Petro al poder, Colombia era considerado como uno de los principales socios de Israel en América Latina.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, también anunció este martes en su cuenta en X que estaba llamando a consultas al embajador en Israel, Jorge Carvajal, "ante las inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en la franja de Gaza".

"Chile condena enérgicamente y observa con gran preocupación que dichas operaciones militares – que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza - no respetan normas fundamentales del Derecho Internacional, como lo demuestran las más de ocho mil víctimas civiles, en su mayoría mujeres y niños", apuntó.

Chile es el país del mundo con la mayor comunidad de palestinos fuera del mundo árabe.

La condena de Israel

Getty Images El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu rechazó la posición de Bolivia, Colombia y Chile.

El portavoz Haiat también se refirió este miércoles a Colombia y a Chile, pidiéndoles que “no se alineen con Venezuela y con Irán en apoyo al terrorismo del Hamás”.

“Entre las víctimas del atroz ataque terrorista del Hamás hay también ciudadanos colombianos, chilenos y de otros países de América Latina (...) Israel hace un llamamiento a Colombia y Chile a condenar de forma explícita a la organización terrorista Hamás que masacró y secuestró niños, mujeres, ancianos y bebés."

Haiat agregó que el conflicto en el que se ve envuelto Israel fue "impuesto" y dijo que Israel esperaba que "Colombia y Chile apoyen el derecho de un país democrático a proteger a sus ciudadanos y exijan la liberación inmediatamente" de los rehenes.

BBC

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.