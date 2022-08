Blonde: las críticas a Ana de Armas por su acento al interpretar a Marilyn Monroe en el biopic (y qué dicen los que la defienden)

Aún faltan semanas para que se estrene Blonde, pero la película basada en un libro sobre Marilyn Monroe, dirigida por Andrew Dominik y protagonizada por Ana de Armas ya está generando controversia.

Y no por el parecido o no de la actriz cubano-española con uno de los mayores íconos del cine estadounidense de todos los tiempos, sino por su acento.

Después de que el tráiler saliera a la luz la semana pasada, algunas voces en redes sociales arremetieron contra De Armas tanto por una voz que, afirman, no se parece a la de la protagonista de "La tentación vive arriba" como por una pronunciación que les parece poco apropiada.

i know the movie hasn’t come out yet but Blonde starring Ana de Armas looks stunning and the scenes gives me chills but i know y’all still hear her accent.. like it’s STRONG. i am very surprised they thought she sounded like marilyn because she literally doesn’t. looks ? yes