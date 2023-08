Birmania: Al menos 25 muertos tras corrimiento de tierra en mina de jade

BANGKOK, Birmania,- El corrimiento de tierra en una mina de jade al Norte de Birmania ha dejado como saldo al menos 25 personas muertas.

Medios locales informaron este miércoles que equipos de emergencia se encuentran laborando en el sitio para busca a más de una docena de personas que se encuentran desaparecidas tras este hecho.

Reportes iniciales señalan que cerca de 40 empleados y un número desconocido de mineros irregulares se encontraban trabajando en la mina el domingo pasado cuando una pared de unos 300 metros de altura y 76 metros de ancho se derrumbó ante ellos, de acuerdo con la publicación del diario The Global New Light of Myanmar.

Desplome causo un pequeño tsunami

A consecuencia del desplome de arena y piedra sobre el lago en el fondo del yacimiento, ocurrió un pequeño tsunami que terminó arrastrando a algunos de los trabajadores.

Por su parte, la Organización de Rescate de Birmania, indicó que el accidente pudo deberse a las fuertes lluvias que han golpeado la región durante esta temporada.

Este tipo de hechos son frecuentes en Hpakant, epicentro de las minas de jade más lucrativas y extensas del mundo, donde los mineros suelen trabajar en condiciones extremadamente precarias.

En julio de 2020 una avalancha sepultó a más de 160 mineros mientras estaban extrayendo jade de las laderas excavadas en medio de una lluvia torrencial, y un año antes al menos 54 personas murieron a causa de un corrimiento de tierras en otro punto del complejo minero, localizado unos 800 kilómetros al Norte de la capital, Naypyidó.



