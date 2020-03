Biden une a Klobuchar y a Pete Buttigieg en carrera demócrata vs Bernie Sanders

WASHINGTON, D.C.- No más rivales, Amy Klobuchar y Pete Buttigieg se unieron el lunes tras la candidatura presidencial de Joe Biden mientras el ala moderada del Partido Demócrata se apresuraba para impulsar al ex vicepresidente pocas horas antes de que comenzara la votación en una serie de estados de súper martes de alto riesgo.

La urgencia del momento reflejó profundas preocupaciones del establecimiento demócrata de que Bernie Sanders, un progresista polarizador, estaba en posición de tomar una importante ventaja de delegado cuando 14 estados, un territorio de EE. UU. Y demócratas votaron el martes.

Klobuchar suspendió formalmente su campaña y respaldó a Biden el lunes, un día después de que Buttigieg anunciara su salida formal. Tanto Klobuchar como Buttigieg, que habían sido la principal competencia de Biden para el grupo de votantes más moderados de su partido durante el último año, anunciaron su apoyo a Biden más tarde el lunes en un mitin en Dallas.

Los planes de Buttigieg fueron confirmados por dos personas familiarizadas con la decisión que no estaban autorizadas a hablar en público y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Klobuchar y Buttigieg se convierten en el segundo y tercer demócrata en abandonar sus ofertas presidenciales desde que Biden obtuvo una rotunda victoria en Carolina del Sur, su primera pelea de nominación a la montaña rusa de 2020.

El estratega senior de Sanders, Jeff Weaver, desestimó la importancia de la nueva coalición, que según dijo ayudaría a resaltar la división entre el verdadero ala progresista del partido y aquellos en el establecimiento.

"Cada vez está más claro que los candidatos financiados por grandes sumas de dinero y super PAC se están uniendo detrás de Joe Biden, y eso no es una sorpresa", dijo Weaver. "Creo que agregará mucha claridad a esta carrera".

Un grupo cada vez más reducido de otros demócratas prometió seguir adelante, potencialmente hacia una convención impugnada.

La evolución rápida se produjo en una encrucijada clave en la turbulenta temporada primaria del Partido Demócrata. Los estados que votaron el martes, liderados por California y Texas, ofrecen casi 10 veces más delegados en un solo día que los que se otorgaron durante el primer mes.

Sanders siguió siendo el favorito indiscutible. Pero el resto del campo estaba definitivamente inestable, incluso después del estallido de Biden en Carolina del Sur y la partida de Klobuchar, Buttigieg y el activista multimillonario Tom Steyer.

El multimillonario de Nueva York Mike Bloomberg en particular podría crear problemas para el atractivo de establecimiento de Biden. Bloomberg, que aparecerá en una boleta para 2020 por primera vez el martes, ha invertido más de medio billón de dólares en su candidatura presidencial y ha acumulado muchos respaldos de alto perfil.

Sin embargo, Biden parecía tener el impulso en la víspera del Súper Martes después de su gran victoria en Carolina del Sur.

La campaña de Biden reportó días consecutivos de $ 5 millones en la recaudación de fondos, con mucho, el mejor tramo de 48 horas de su campaña. El mismo Biden promocionó el umbral el domingo por la noche en una llamada con donantes, según una persona en la llamada.

Y la campaña destaca varios nuevos avales. Quizás el respaldo más poderoso vendría del ex presidente Barack Obama, quien tiene una relación con la mayoría de los candidatos y ha hablado con varios en las últimas semanas a medida que comienza la votación primaria. Habló con Biden para felicitarlo después de su victoria en Carolina del Sur, pero aún no tiene planes de respaldar las elecciones primarias en este momento.

Sin embargo, una corriente de nuevos patrocinadores de Biden se adelantó en el período previo al martes, incluido el ex senador de Nevada Harry Reid. El ex líder de la mayoría en el Senado dijo: "Creo que Biden está en mejores condiciones para derrotar a Donald Trump y promulgar las políticas que todos nos importan".

La creciente colección de patrocinadores de Biden también cuenta con la asesora de seguridad nacional de Obama Susan Rice; el ex senador de Colorado Mark Udall; ex senador de California

Barbara Boxer; Rep. Jennifer Wexton, D-Va .; El secretario de estado de Illinois, Jesse White; el ex senador de Arkansas Blanche Lincoln; y el representante Gil Cisneros, D-Calif.

El representante de Virginia Don Beyer, el primer miembro del Congreso en respaldar a Buttigieg, dijo que planeaba respaldar a Biden y esperaba que Buttigieg también lo hiciera.

"Creo que es lo más lógico", dijo Beyer sobre un respaldo de Biden, dado su eco del llamado a la civilidad del ex vicepresidente, un mantra de la campaña de Buttigieg. "Creo que Joe es la siguiente mejor opción".

Si bien Biden claramente tiene impulso, no todos en el establecimiento adinerado de su partido están convencidos.

En todo el país, algunos donantes importantes se muestran escépticos y quieren ver qué sucede el Súper Martes antes de decidir si apoyarán a Biden.

Biden ha luchado para recaudar dinero en Silicon Valley, por ejemplo. El área está dominada por el sector tecnológico, y muchos de sus donantes ricos priorizan la ejecución de un plan basado en datos. La campaña difícil de Biden empujó a muchos hacia Buttigieg o Bloomberg en los últimos meses, dicen los financieros. El equipo de Biden está llevando a cabo una campaña silenciosa para ganárselos, sin embargo, muchos están adoptando un enfoque de esperar y ver.

"Necesitamos ver qué pasa mañana, lo que va a ser muy revelador", dijo Alex Sink, un donante demócrata.