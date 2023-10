Biden "indignado y entristecido" condena bombardeo de hospital en Gaza

WASHINGTON.- El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresó este martes su rechazo absoluto al ataque aéreo con bombas del Ejército de Israel contra uno de los hospitales más importantes en la Franja de Gaza.

Después de escuchar esta noticia, hablé con el Rey Abdalá II de Jordania y el Primer Ministro Netanyahu de Israel y le ordené a mi equipo de seguridad nacional que continuara recopilando información sobre lo que sucedió exactamente", afirmó.

El trágico ataque de Israel ha dejado un saldo de al menos 500 personas fallecidas hasta el momento, por lo que EU afirma que "defiende inequívocamente la protección civil durante la guerra".

Biden manifestó su indignación y profunda tristeza por el bombardeo del hospital Al Ahli en Gaza; no obstante, insiste en no recocer a un verdadero responsable, pues Israel ha intentado señalar a la organización Yihad Islámica como el autor intelectual detrás del bombardeo.

La condena del mandatario surge después de que la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, se abstuviera de comentar sobre el bombardeo el mismo martes. En rueda de prensa, indicó que no podía ofrecer una opinión dado que no sabía quién era el responsable del ataque y aún no se tenían todos los detalles.

A pesar de lo ocurrido, Biden decidió mantener su viaje a Israel programado para el día siguiente, pero canceló su visita a Jordania después de que los líderes árabes suspendieran una cumbre a raíz del ataque al hospital.