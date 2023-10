Biden afirma no tener opción sobre ampliar construcción de muro con México

WASHINGTON, D.C.- El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, señaló este viernes que le informaron que no tenía elección respecto al muro fronterizo que EU tiene con México.

De esta forma, Biden tenía solo la opción de gastar el dinero previamente asignado en la construcción de nuevas secciones de un muro fronterizo en Texas para frenar el flujo de migrantes en la zona.

"Me dijeron que no tenía otra opción", declaró Biden a periodistas en la Casa Blanca y agregó que si el Congreso aprobaba una ley para construir algo -ya fuera un portaaviones o un muro- o preveía una rebaja fiscal, no podía decir que no le gustaba y que no la pagaría.

Detiene Joe Biden muro fronterizo con firma de decreto

Biden no ve eficacia en el muro con México

El mandatario estadounidense declaró que no está convencido de la eficacia del muro construido en la frontera con México, pero aseguró que no puede detener su fortalecimiento.

Durante una reunión en la Casa Blanca con su equipo de Seguridad Nacional, señaló que a pesar de sus solicitudes previas al Congreso, los fondos destinados al muro fronterizo no pueden ser reasignados a otras tareas.