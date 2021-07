Belle Gibson: el auge y caída de la "superinfluencer" que fingió tener cáncer

ANDREW HENSHAW PHOTOGRAPHY / BBC Three

Era 2013 y Kylie llevaba seis meses de intensiva y agotadora quimioterapia para tratar su recién diagnosticado linfoma cuando alguien le preguntó: "¿Has oído hablar de esta chica, Belle Gibson?".

Una búsqueda rápida en internet la llevó al perfil de Instagram cuidadosamente estudiado de una bloguera australiana de salud y bienestar con más de 300.000 seguidores.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Cada publicación contaba con decenas de comentarios aduladores de seguidores de todo el mundo.

A Kylie, quien también es de Australia, el hallazgo la asombró: "Belle era hermosa, exitosa... fue una inspiración para mucha gente".

"Ella representaba en sí misma una meta".

BROOKE HOLM / BBC Three En su perfil de Instagram, Belle vendía la receta "milagrosa" de una dieta para curar el cáncer.

La presencia en internet de Belle Gibson contaba la historia de cómo, después de que le dijeran que solo le quedaban cuatro meses de vida, "curó" su inoperable cáncer cerebral mediante una alimentación saludable.

Kylie no pudo dejar de compararse con ella.

Mientras se sometía a una sesión diaria de quimio, lo que hizo que el pelo se le cayera, y estaba a punto de que realizaran su decimoctava punción lumbar —un procedimiento doloroso en el que se inserta una aguja grande en la médula espinal—, Belle vendía la receta del estilo de vida milagroso, libre de cáncer, con el que ella soñaba.

"[Pensé que] tal vez ella estaba en lo cierto, quizás yo lo estaba haciendo todo mal", recuerda Kylie.

"Yo me moría por dentro, y empeoraba con cada tratamiento. Me veía horrible. Y ella estaba viviendo su mejor vida".

En aquel momento la industria del bienestar, que actualmente está valorada en unos US$3,8 billones a nivel global, estaba en auge.

El público en general ya había escuchado que los aguacates son "superalimentos" y mucha gente trataba de emular el estilo de vida "saludable" que mostraban los blogueros sin que hubiera ningún escrutinio (o poco) sobre las afirmaciones que hacían.

En su libro, Belle decía: "Me empoderé para salvar mi propia vida a través de la nutrición, la paciencia, la determinación y el amor".

Fascinada por la idea de tomar el control de su propio tratamiento, Kylie compró el libro de cocina y la aplicación de Belle, The Whole Pantry ("Toda la despensa", en español). La marca estaba respaldada por una de las mayores editoriales, Penguin, y por el gigante tecnológico Apple.

Desesperada por mejorar, Kylie se despertó un día para ir al hospital y decidió que estaba harta de "todas las agujas y pinchazos". Se había acabado.

"La quimio no me estaba funcionando. [Me dije que] debía dejarla e intentar comer sano".

"[Belle] decía que lo que estaba haciendo era curar su cáncer, que estaba mejorando".

"La tenía delante de mí [como prueba]. Estaba en mi celular, en las revistas, en las noticias... así que confié en ella".

Pero Belle no estaba mejorando...

BRENT PARKER JONES / BBC Three Belle pasó de ser una inspiración a una decepción para muchos de sus seguidores.

En marzo de 2015, una publicación australiana expuso que Belle había estado afirmando falsamente a sus seguidores que donaba una parte de las ventas de sus libros y aplicaciones a organizaciones benéficas.

Pronto, muchos periodistas comenzaron a cuestionar e investigar si Belle también estaba engañando a la gente sobre su estado de salud.

"Ojalá hubiéramos hecho eso antes de darle la plataforma para convertirse en quien se convirtió", dice Kylie.

Después de que su engaño saliera a la luz, se informó de que Bellehabía mentido sobre su cáncer.

En septiembre de 2017, recibió una multa de más de US$300.000 por parte del gobierno australiano por engañar a los lectores sobre la donación a organizaciones benéficas, después de que fuera declarada culpable de cinco infracciones de la ley del consumidor.

Una jueza dijo entonces que Belle pudo haber creído ella misma "de manera genuina" lo que decía y que podría haber sufrido "delirios" sobre su salud.

"Yo solo me estaba enfermando más"

Maxine, que vive en Reino Unido, estaba en la universidad cuando empezó a seguir a Belle.

Enamorada de la cultura del bienestar en Instagram, se sintió atraída por las historias de personas que abandonaban los tratamientos médicos tradicionales para tratar sus afecciones de forma "natural".

"[Belle] era la abeja reina del bienestar", reflexiona.

Desde los 11 años, Maxine había luchado contra su enfermedad, la colitis ulcerosa, una inflamación crónica del intestino grueso.

Los síntomas más comunes son diarrea, pérdida de sangre, dolor abdominal y fatiga. Es una afección de por vida y suele controlarse con medicamentos.

"Lo pasé mal al recibir el diagnóstico", dice.

"Tenía unos 12 años y muchos médicos me decían: 'Son tus hormonas' o 'son solo dolores menstruales'".

"Eso me hizo tener una actitud negativa hacia los médicos y su enfoque hacia las enfermedades crónicas, porque no sentía que tuviera apoyo a largo plazo".

Después de haber perdido semestres escolares enteros debido a su padecimiento, en la universidad Maxine lo único que quería era ser como los demás.

"¡Estaba tan enojada por tener que soportar esta enfermedad y por no haber podido ser una adolescente normal!", exclama.

También se sentía frustrada por haber aumentado de peso a causa de las pastillas y las altas dosis de esteroides con las que se trataba; dice que eso tuvo un efecto negativo en su imagen corporal.

Ya sin su medicación, Maxine se aferró a la aplicación de "comida limpia" de Belle, The Whole Pantry ("Toda la despensa").

CORTESÍA DE MAXINE / BBC Three Maxine vio en Belle la soñada posibilidad de curar su enfermedad crónica.

"Reforzó la ridícula creencia de que no necesitaba medicamentos para controlar la enfermedad", le dijo a BBC Three.

"Me involucré mucho en todo lo que tenía que ver con la comida. Adopté una dieta basada en alimentos de origen vegetales, con lo que creí eliminar muchos ingredientes 'tóxicos'".

Maxine dejó de lado todos los productos de origen animal, el gluten y los carbohidratos. "Fue muy extremo", dice.

En poco tiempo, perdió tanto peso que dejó de menstruar y su salud comenzó a deteriorarse.

"Después de una especie de efecto placebo inicial, todo se vino abajo".

"Pensaba que simplemente no estaba comiendo lo suficientemente saludable, que no estaba haciendo las cosas lo suficientemente bien, y que podía tener una alimentación aún más limpia", recuerda.

"Cuanto más perseguía esta dieta 'perfecta', peor me sentía y más seguía culpándome porque no lo era".

En julio de 2014, Belle anunció en un post de Instagram que le habían diagnosticado otros cuatro tipos de cáncer. "Está en mi sangre, bazo, cerebro, útero e hígado", escribió.

Sus seguidores estaban destrozados.

Pero fue entonces cuando las grietas comenzaron a aparecer en la historia de Belle. Y Maxine comenzó a cuestionar sus creencias.

"No te creas todo lo que veas en internet"

Kylie se quedó en shock cuando supo que Belle había mentido acerca de tener cáncer: "Me sentí traicionada... ¿Quién inventa algo así?"

Maxine recuerda haberse sentido muy ingenua: "Éramos vulnerables, y llegó la industria del bienestar y dijo: 'Hola, ¿puedo ayudar?'".

Nadie sabe por qué Belle hizo lo que hizo.

BBC Three "Belle era la abeja reina del bienestar", dice Maxine.

Desde que Belle pasó a la clandestinidad, el mundo se ha familiarizado más con términos como "noticias falsas" y "desinformación".

Pero Maxine advierte que todavía hay muchas falsedades promovidas en las redes sociales por algunos que forman parte de la industria del bienestar y que "se basan en el aprovechamiento".

"Se posicionan como personas que se preocupan por la salud de la gente, pero lo único que hacen realmente es es mentir y promover el miedo".

"La gente crea narrativas convincentes y a menudo completamente falsas para vender libros, estilos de vida o marcas propia. No te fíes de todo lo que veas en internet".

Maxine espera que, al hablar sobre ello, muchos dejen de culparse a sí mismos por sus enfermedades, como hizo ella.

Y espera también que las redes sociales establezcan controles para asegurarse de que en las publicaciones queda claro que son basadas o no en evidencias y de que sus autores están o no calificados para compartir consejos sobre la salud de otras personas.

Después de descubrir las mentiras de Belle, Kylie reinició la quimioterapia y su linfoma está ahora en remisión.

Este mayo las autoridades australianas decidieron incautar los activos de Belle después de que no pagara a multa que le había sido impuesta.

Esta nota se publicó originalmente en BBC Three. Puedes leerla en inglés aquí.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.