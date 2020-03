Bebé sufre quemaduras en guardería; encargados dicen que fue por travieso

ESPAÑA.- Un bebé de 10 meses sufrió quemaduras de segundo grado en una guardería de Madrid.

De acuerdo con Antena 3, los hechos ocurrieron el 8 de octubre del 2019, cuando la madre del niño recibió una llamada de la estancia infantil para avisarle que su hijo había sido trasladado al Hospital La Paz de Madrid.

Los argumentos de las encargadas fueron que el niño era muy inquieto y no pudieron controlarlo. Posteriormente dijeron que una cuidadora tenía al menor en brazos, el pequeño le dio un manotazo a la joven y se tiró el biberón hirviendo encima.

Con un biberón no se hacen esas quemaduras y no entiendo que un biberón a esas temperaturas esté junto a mi niño", comentó su madre.

Según se reportó, el niño todavía está recuperándose de las quemaduras. "Todavía tiene las cicatrices y los médicos me han dicho que no me preocupe, que al ser tan pequeño se va a recuperar", lamenta.

La madre replicó que en la guardería la amenazaron diciéndole que “tenía buenos abogados”; denunció que la estancia infantil tenía 80 quejas.