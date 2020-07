Baile en tienda delata a influencer y la mandan a cuarentena obligatoria

HONOLULU, Hawái.- Los investigadores de la oficina del fiscal general de Hawái arrestaron a una mujer de 20 años después de ver videos de ella bailando en una tienda y cenando cuando se suponía que debía obedecer a una cuarentena de viajeros que el estado ordenó proteger contra la propagación del coronavirus.

Anne Salamanca llegó a Honolulu el 6 de julio y cuatro días después, la Autoridad de Turismo de Hawái se enteró de que estaba en público, en violación de la cuarentena de 14 días, dijo el estado en un comunicado de prensa el viernes.

La autoridad de turismo informó a los agentes especiales del fiscal general, a quienes se les mostraron videos de su baile y comida.

El comunicado de prensa del estado dijo que Salamanca es de Birmingham, Alabama. Ella también es una "influencer de las redes sociales" en Filipinas que se hace llamar Mika Salamanca y llegó desde Manila, informó KITV.

La estación de noticias de Honolulu informó que se disculpó en las redes sociales, pero afirmó que la policía acudió a la casa donde se hospedaba y le dijo que si tenía una prueba Covid-19 negativa, podría salir.

"Ninguno de mis investigadores transmitiría esa información, ya que es incorrecta", dijo la procuradora general de Hawái, Clare Connors. “El hecho de que la Sra. Salamanca tenga tantos seguidores hace que sus acciones sean mucho más peligrosas y preocupantes. La difusión de información errónea puede tener consecuencias muy graves durante una situación de emergencia como la que estamos ahora ”.

Salamanca fue arrestado y puesto en libertad bajo fianza de $ 2,000. Ella rechazó la solicitud de comentarios de KITV.

Associated Press no pudo contactarla de inmediato el viernes. No estaba claro si ella tiene un abogado.