Atrapan a preso que se fugó con Rocco Morabito

MONTEVIDEO, Uruguay.-Uno de los tres delincuentes que se fugó de una cárcel uruguaya junto al jefe mafioso italiano Rocco Morabito fue recapturado por la policía, informó el Ministerio del Interior.

El argentino Leonardo Abel Sinopoli Azcoaga, pedido en extradición por la justicia de Brasil, fue detenido en la terminal de autobuses de la ciudad de Salto, a orillas del fronterizo río Uruguay, 490 kilómetros al norte de Montevideo. Según la información oficial, no llevaba equipaje y pretendía trasladarse a la frontera con Brasil.

El capo de la mafia italiana Rocco Morabito, considerado el rey de la cocaína de Milán, escapó por los techos de la cárcel de Montevideo, Uruguay, donde se encontraba recluido a la espera de su extradición a Italia https://t.co/wQbg5O7L5s pic.twitter.com/RVaUFnhDt4 — EL PAÍS América (@elpais_america) 25 de junio de 2019

Un llamado anónimo advirtió a los investigadores de una persona que solicitaba un medio de transporte para un viaje hacia la frontera con Brasil. Al requerírsele el pago por adelantado ofreció un giro desde el extranjero, lo que provocó la sospecha y la posterior advertencia a las autoridades policiales”, relató el comunicado oficial.

Mientras tanto, el embajador de Italia en Uruguay, Gianni Piccato, manifestó que la recaptura de Morabito es importante ya que es “uno de los representantes más pesados” de la mafia. En declaraciones al informativo Subrayado, el diplomático afirmó que “lo que más importa es conseguir finalizar el operativo que comenzó hace más de dos años”.

El fiscal general Jorge Díaz dijo el miércoles al canal 12 de televisión respecto de la fuga que “hay una serie de indicadores de que las cosas funcionaron muy mal” y que lo que más le preocupa “es la posible existencia de corrupción policial”.

Díaz confirmó a The Associated Press que las cámaras de seguridad de la cárcel Central, donde estaba alojado Morabito, no estaban funcionando al momento de la fuga.

Morabito, de 52 años, alto jefe de la mafia calabresa ´ndrangheta, se escapó el domingo cerca de la medianoche mientras esperaba ser extraditado a su país.

Había sido apresado en 2017 en un hotel de la capital uruguaya pero tenía residencia en el balneario de Punta del Este, donde llevaba una vida de lujo con nombre y pasaporte brasileño falsos.

Al momento de ser apresado Morabito era requerido desde 1994 y tenía una condena pendiente de 30 años de cárcel por asociación mafiosa y narcotráfico, dijeron autoridades italianas cuando fue detenido en 2017.

El gobierno uruguayo aceptó el martes la renuncia del director interino del sistema carcelario nacional, un funcionario de segunda línea. Sin embargo, ni el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ni sus principales colaboradores han brindado declaraciones sobre el tema.

CASO ROCCO MORABITO: El ministro Eduardo Bonomi, pidió para salir por una puerta lateral, de una actividad donde habían periodistas esperándolo. Los periodistas LO CORRIERON. Bonomi los miró cuando escuchó que le gritaban que esperara, se subió a la camioneta, y se fue. pic.twitter.com/u2SBgfLh63 — Diego Píriz (@diegopirizg) 25 de junio de 2019

El ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, consideró “desconcertante y serio” que Morabito lograra escapar de la cárcel uruguaya en un mensaje publicado en Twitter. Agregó que “hago dos compromisos. Primero: arrojar luz sobre la modalidad de la fuga, pidiendo explicaciones inmediatas al gobierno de Montevideo. Segundo: seguir dándole caza a Morabito, donde sea que esté, para mandarlo a la cárcel como se merece”.

Los otros fugados junto con el italiano son Matías Sebastián Acosta González, a la espera de su extradición a Brasil, y Bruno Ezequiel Díaz, detenido por un delito de homicidio a solicitud de la justicia de Argentina.

La policía uruguaya divulgó las fotos de los cuatro prófugos y pidió colaboración para poder ubicarlos.