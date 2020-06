Atlanta: Policía difunde imágenes de tiroteo contra afroamericano; corren a oficial

ATLANTA, Georgia.- Un oficial de policía de Atlanta fue despedido luego del tiroteo fatal contra hombre negro y otro oficial fue puesto en servicio administrativo, anunció el departamento de policía el domingo temprano.

Las medidas siguen a la renuncia del sábado del jefe de policía de Atlanta, Erika Shields, quien renunció cuando el asesinato de Rayshard Brooks, de 27 años, el viernes por la noche, provocó una nueva ola de protestas en Atlanta después de las turbulentas manifestaciones tras la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. se había calmado.

El oficial despedido fue identificado como Garrett Rolfe, quien fue contratado en octubre de 2013, y el oficial puesto en servicio administrativo es Devin Brosnan, quien fue contratado en septiembre de 2018, según un comunicado del portavoz de la policía, el sargento John Chafee.

Garrett Rolfe, oficial despedido por el tiroteo.

Devin Brosnan, agente puesto en servicio administrativo

Difunden material

El departamento de policía también lanzó imágenes de la cámara del cuerpo y de la cámara del tablero de ambos oficiales.



Transcurren más de 40 minutos entre el momento en que Brosnan toca por primera vez la puerta del auto de Brooks mientras está en la entrada de Wendy y cuando suenan los disparos; Rolfe llega a la escena unos 16 minutos. El tiroteo es audible en imágenes de la cámara del tablero de Rolfe y las cámaras corporales de ambos oficiales, pero no fue capturado en ninguna de las cuatro grabaciones proporcionadas por la policía. Ambas cámaras corporales se caen durante la lucha que se produce cuando Rolfe se mueve para esposar a Brooks después de hablar con él durante unos 20 minutos, aunque Brooks vislumbra brevemente que lo molestaron antes de que le disparen.

Los manifestantes el sábado por la noche prendieron fuego al restaurante Wendy's donde Brooks recibió un disparo mortal la noche anterior y bloquearon el tráfico en una carretera cercana. El incendio se extinguió a las 11:30 p.m., pero el video de las estaciones de noticias locales lo mostró nuevamente alrededor de las 4 a.m.del domingo. La policía de Atlanta dijo que 36 personas fueron arrestadas en las protestas hasta la medianoche.

����En #EEUU la oficina de investigación de Georgia pública el video DE LA EJECUCIÓN de #RayshardBrooks ASESINADO a tiros por la policía de #Atlanta al lado del restaurante #Wendys ahora en llamas.#Anonymous #BlackLivesMatter#DefundThePolicepic.twitter.com/oMnKaFRhvc — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ ��ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) June 14, 2020

Alcaldesa renuncia

La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, anunció la renuncia del jefe de policía en una conferencia de prensa el sábado por la tarde y solicitó el despido inmediato del oficial que abrió fuego.

"No creo que este fuera un uso justificado de la fuerza letal", dijo Bottoms.

Dijo que fue decisión de Shields hacerse a un lado y que permanecería con la ciudad en un papel indeterminado. El jefe de correcciones provisionales, Rodney Bryant, servirá como jefe de policía interino.

Video y prueba de sobriedad

El Buró de Investigaciones de Georgia, que está investigando el tiroteo, dijo que la confrontación mortal comenzó con una queja de que un hombre estaba durmiendo en un automóvil bloqueando el camino de entrada del restaurante. El GBI dijo que Brooks falló una prueba de sobriedad de campo y luego resistió los intentos de los oficiales de arrestarlo.

Se ve a Rolfe en el video de la cámara corporal administrando la prueba de sobriedad de campo, seguido de una prueba de alcoholímetro con el permiso de Brooks. Se mueve para arrestar a Brooks después de la prueba de alcoholemia; Si bien no le dice a Brooks el resultado, la máquina muestra un video de 0.108 capturado por la cámara del cuerpo de Rolfe.

El GBI lanzó el video de la cámara de seguridad del tiroteo el sábado, que no muestra la lucha inicial de Brooks con la policía. Las imágenes muestran a un hombre huyendo de dos policías blancos mientras levanta una mano, que sostiene un objeto, hacia un oficial que está unos pasos detrás de él. El oficial saca su arma y dispara mientras el hombre sigue corriendo, luego cae al suelo en el estacionamiento.

El director de GBI, Vic Reynolds, dijo que Brooks había agarrado una Taser de un oficial y parecía apuntarle al oficial mientras huía. El oficial disparó un estimado de tres disparos.

Tiroteo en medio de tensión y protestas

L. Chris Stewart, abogado de la familia de Brooks, dijo que el oficial que le disparó debería ser acusado de "un uso injustificado de la fuerza letal, lo que equivale a asesinato".

"No se puede tener las dos cosas en la aplicación de la ley", dijo Stewart. "No se puede decir que un Taser es un arma no letal ... pero cuando un afroamericano lo agarra y corre con él, ahora es una especie de arma mortal y letal que requiere que descargues a alguien".

Dijo que Brooks era padre de cuatro hijos y había celebrado el octavo cumpleaños de una hija el viernes antes de que lo mataran.

El tiroteo se produjo en un momento de mayor tensión por la brutalidad policial y llama a reformas en todo Estados Unidos tras la muerte de Floyd el 25 de mayo en Minneapolis.

Los manifestantes, incluidos los miembros de la familia de Brooks, se reunieron el sábado frente al restaurante donde le dispararon.

Familia de Brooks estuvo en manifestación

Entre los que protestaban estaba Crystal Brooks, quien dijo que era la cuñada de Rayshard Brooks.

"No estaba causando daño a nadie", dijo. "La policía subió al auto y, aunque el auto estaba estacionado, lo sacaron del auto y comenzaron a pelear con él".

Ella agregó: "Él agarró el Taser, pero simplemente agarró el Taser y corrió".

Shields, el jefe de policía de Atlanta por menos de cuatro años, fue elogiado inicialmente en los días posteriores a la muerte de Floyd. Ella dijo que los oficiales involucrados deberían ir a prisión y les dijo a los manifestantes que entendía sus frustraciones y temores. Ella apareció al lado de Bottoms cuando el alcalde hizo un apasionado pedido a los manifestantes para que se fueran a casa cuando las cosas se pusieron violentas con los escaparates destrozados y los cruceros de la policía incendiados.

Días después, Shields despidió a dos oficiales y atrapó a otros tres capturados en video en una confrontación hostil con dos estudiantes universitarios cuyo automóvil estaba atrapado en el tráfico causado por las protestas. Los oficiales dispararon Tasers a la pareja y los sacaron del vehículo. Cuando los fiscales luego acusaron a seis de los oficiales involucrados, Shields cuestionó abiertamente los cargos.

El tiroteo de Brooks dos semanas después generó más preguntas sobre el departamento de Atlanta.

"Es hora de que la ciudad avance y cree confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirve", dijo Shields en un comunicado.

Reynolds dijo que sus agentes entregarán los resultados de su investigación al fiscal de distrito del condado de Fulton, Paul Howard, cuya oficina decidirá si se justifican cargos criminales contra cualquiera de los oficiales.

Howard dijo el sábado que su oficina "ya ha lanzado una investigación intensa e independiente del incidente".

Brooks murió después de ser llevado a un hospital de Atlanta. Uno de los oficiales fue tratado y puesto en libertad por lesiones no especificadas.