Aspirante a la Casa Blanca, Nikki Haley, aboga por no separar familias en la frontera

ESTADOS UNIDOS.- Durante el pasado fin de semana, Nikki Haley, quien fuera gobernadora de Carolina del Sur y ahora busca la candidatura republicana para la Casa Blanca, declaró que la separación de menores de sus padres al cruzar la frontera nunca debió haber ocurrido.

Con estas palabras, Haley se alejó de la política criticada que implementó la Administración del ex presidente Donald Trump.



"Nunca debería haber llegado ese punto", sostuvo Haley, quien también fue embajadora en la ONU durante el Gobierno de Trump, en una entrevista con el programa "Face the Nation", de la CBS, conducido por la periodista Margaret Brennan.

Haley, hija de padres inmigrantes, respondió así cuando se le preguntó si reviviría la controvertida política de la Administración de Trump como una medida de disuasión para los cruces fronterizos ilegales.



No, no deberíamos separar familias, pero no deberíamos llevar familias sobre las que no tenemos ningún control", matizó cuando acaba de expirar el Título 42 que afecta el cruce fronterizo con México.