¿Asesinato-suicidio?: Así es como sucedieron los hechos tras la muerte del magistrade, según la Fiscalía estatal

AGUASCALIENTES.- Dorian Daniel Nieves Herrera asesinó a su pareja, Jesús Ociel Baena Saucedo, Magistrade electoral de Aguascalientes, con al menos 20 cortes de navaja, uno de ellos en el cuello, antes de suicidarse, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Jesús Figueroa Ortega, titular de la dependencia, reveló en una entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva que, aunque la pareja llegó en la madrugada sin una pelea evidente, se registró un violento ataque en el interior, de acuerdo con las cámaras de seguridad de la vivienda.

Figueroa explicó que las evidencias indican que la agresión comenzó en la recámara ubicada en la planta alta, siguió por las escaleras y culminó en la planta baja, donde fueron encontrados ambos cuerpos.

"Comienza una discusión entre dos en una de las recámaras de la planta alta de la finca, es una mancha hemática (manchas de sangre estáticas de forma irregular o deslizada) considerable en la cama y en los costados un cierto desorden donde encontramos prendas, la propia colchas y el edredón tirado en el piso.

Consideramos que esas huellas hemáticas son las primeras. En la parte baja de la finca es donde hay más manchas, es donde encontramos el cuerpo del Magistrade como de su pareja, y una vez que se ha practicado las necropsia, encontramos en el cuerpo del Magistrade 20 heridas, de esas 19 son superficiales con navajas de rasurar, que son instrumentos con filo en sus cuatro lados y son de un tamaño fino.

Descienden, el Magistrade iba herido con esas 19, una de las heridas es la mortal que es la provocada en la yugular, en su cuello y es la que provoca el sangrado abundante. Vemos que en los dedos de la mano de la pareja hay heridas de navaja, asciende la pareja a la recámara, encontramos huellas de un pie izquierdo y derecho, luego desciende, calculamos que subió por otra navaja más y se provoca una herida en la parte frontal del cuello que le provoca la pérdida de su vida".

Señala que están siendo cuidadosos en la investigación

El Fiscal indicó que, aunque esta hipótesis puede parecer poco creíble para muchas personas, están siendo cuidadosos en el registro y conservación de los indicios.

Desde el 13 de noviembre, la misma FGE y la Secretaría de Seguridad Pública estatal afirmaron que no había evidencia de la participación de una tercera persona en las muertes. Se basaron en grabaciones de cámaras del domicilio y del Fraccionamiento Punta del Cielo, que mostraban solo huellas de dos personas. Las cerraduras de las puertas no estaban forzadas, y no se encontraron manchas de sangre en el exterior de la vivienda.

Baena Saucedo fue elegido como primer Magistrade electoral en México, después de obtener su acta de nacimiento sin un género asignado en Coahuila, ya que se identificaba como persona no binaria.