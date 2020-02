Ascienden a 13 casos confirmados de coronavirus en Alemania

Berlín.- Las autoridades sanitarias alemanas informaron hoy de un nuevo contagio por coronavirus, relacionado con el foco en la empresa de componentes de automóviles Webasto, lo que eleva a trece el número de casos confirmados en el país.



Se trata de la esposa de un empleado de Webasto, cuyo contagio se había comunicado la semana pasada, y ambos son los padres de los dos únicos menores infectados hasta el momento, precisó en una nota el Ministerio de Sanidad de Baviera, en el sur de Alemania.



Tanto la madre como los dos niños no presentan síntomas y la situación del padre es estable, según los médicos.



La familia se encuentra ingresada en un hospital en la localidad de Trostberg, mientras que los otros siete contagiados por el foco en la empresa Webasto continúan aislados en la Clínica Schwabing de Múnich.



El origen de los contagios en Webasto es una colega china que viajó a Baviera para impartir un curso de capacitación en la compañía alemana.



Los otros dos casos confirmados de contagio por el coronavirus pertenecen al grupo de 124 personas evacuadas el pasado sábado de la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote.



Tras llegar vía aérea a Fráncfort, once de los repatriados fueron trasladados a un hospital de esa ciudad, uno de ellos por sospecha de contagio que después no se confirmó, y las otras diez personas por otras razones médicas no vinculadas con el coronavirus.



Los 113 evacuados restantes, dos de ellos mientras tanto hospitalizados también en Fráncfort por dar positivo, fueron trasladados en autobuses al cuartel de Germersheim para pasar en cuarentena los catorce días considerados como el período de incubación.