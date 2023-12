Asamblea General de la ONU solicita alto al fuego inmediato en Gaza tras negativa de EU

NACIONES UNIDAS.- Con 154 votos a favor, 10 en contra y 23 abstenciones, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó este martes un "alto al fuego inmediato" en la Franja de Gaza, después de que confirmaran que alrededor de 18 mil palestinos han muerto durante los ataques aéreos de Israel.

Entre los países que votaron en contra se encuentran Israel, Estados Unidos y algunos países europeos como Austria y la República Checa, así como pequeñas naciones del Pacífico, Guatemala y Paraguay.

Por otro lado, entre los países que se abstuvieron por primera vez se encuentra Argentina, que se unió a la postura de Italia, Alemania y Ucrania.

Tras la votación, muchos países aplaudieron enérgicamente el resultado, que obtuvo mucho más apoyo (153 votos frente a 120 en la ocasión anterior) en este llamamiento internacional al alto el fuego, a pesar de que las votaciones de la Asamblea no son vinculantes.

La resolución actual se centró en solicitar un alto el fuego debido a "la situación humanitaria catastrófica en la Franja de Gaza y el sufrimiento de la población palestina", aunque también incluyó un llamamiento a la liberación de todos los rehenes y no mencionó a Hamás directamente.

Esta votación fue solicitada por dos grupos de países, el árabe y el islámico, después del veto de EU la semana anterior a una resolución casi similar, apoyada por trece de los quince miembros del Consejo de Seguridad pero bloqueada por EU.

Me pregunto cuántas vidas más se perderán antes de que actuemos. No hay tiempo. Esta carnicería debe detenerse. Por lo tanto, me uno a la solicitud de un alto el fuego humanitario inmediato", intervino el presidente de la Asamblea, Dennis Francis.