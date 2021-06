Arrestan en Nicaragua al opositor Félix Maradiaga, tercer posible contrincante electoral de Daniel Ortega

En el último arresto, Maradiaga, de 44 años y probable candidato presidencial de la coalición Unidad Nacional Azul y Blanco, fue detenido después tras ser citado a una audiencia en la fiscalía de Managua el martes.

Según los informes, la policía detuvo al opositor y su abogado en su auto después de salir de la oficina.

Un vocero de la oposición dijo que la policía había golpeado a Maradiaga durante el arresto y que se desconocía su paradero.

"Está siendo investigado por realizar actos que amenazan la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitando a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pidiendo intervenciones militares", dijo un comunicado de la policía.

También por "organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización", añadió.

La medida provocó una rápida condena del máximo diplomático estadounidense para América Latina.

"El arresto arbitrario del candidato presidencial Félix Maradiaga (...) debería resolver cualquier duda restante sobre las credenciales de Ortega como dictador", dijo Julie Chung.

