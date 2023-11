Arrestan en Kenia a "falso" abogado que ganó sus 26 casos a pesar de no tener formación jurídica

El hombre que ejerce bajo el nombre de Brian Mwenda ha sido acusado de ser un "enmascarado" que había robado la identidad de un verdadero abogado llamado Brian Mwenda Ntwiga, informa la BBC.

El "falso abogado" ganó sus 26 casos en distintos tribunales de Kenia, a pesar de no tener ninguna formación jurídica, según los medios locales. Sin embargo, ahora ha sido arrestado por el Equipo de Acción Rápida de la Sección de Nairobi de la Sociedad de Abogados de Kenia (LSK), después de que su caso causara indignación pública y la sección recibiera muchas quejas, de acuerdo al Daily Mail.

Supuestamente accedió al portal de la sociedad y manipuló los detalles de la cuenta de un hombre que compartía el mismo nombre, antes de subir su propia foto y afirmar tener formación en derecho.

El 'real' Brian Mwenda Ntwiga se puso en contacto con la LSK después de no poder acceder a su cuenta y darse cuenta de que se habían cambiado algunos detalles.

El día 5 de agosto de 2022, Brian Mwenda Ntwiga fue admitido en el Colegio de Abogados y se capturó su dirección de correo electrónico correcta y se le abrió una cuenta en el portal Advocates", dijo la LSK en un comunicado. "Nos comunicamos con el abogado Brian Mwenda Ntwiga, quien confirmó que no había solicitado un certificado de práctica desde su admisión, ya que había estado trabajando en la Oficina del Fiscal General y no requería un certificado de práctica… No fue hasta septiembre de 2023, cuando intentó iniciar sesión en el sistema y activar su perfil con la intención de solicitar su Certificado de práctica, que se dio cuenta de que no podía acceder a su portal LSK".