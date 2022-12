Argentina campeona en Qatar: la historia de los 5 penales cobrados a favor de la albiceleste (un récord en un Mundial) y las polémicas que han generado

Getty Images

Lo de Argentina y los 11 metros en Qatar fue una auténtica historia de amor.

La albiceleste visitó hasta en cinco ocasiones el punto de penalti en este Mundial.

Y la última de estas citas no solo abrió el marcador en la final, sino que supuso un récord absoluto en los Mundiales.

Por primera vez en la historia, una selección tuvo hasta en cinco ocasiones de disparar un penalti. Una cifra que supera las cuatro penas máximas de las que disfrutaron Países Bajos en el Mundial de 1978 y Portugal en el de 1966.

En aquellas ocasiones, ninguna de estas selecciones logró llevarse el ansiado trofeo.

En esta ocasión, los cinco penaltis sí ayudaron a Argentina a alzarse con el título. Y eso que Francia contó con hasta dos penas máximas en la gran final. Pero no fue suficiente para vencer a la albiceleste.

El encargado de enfrentarse al reto de lanzar los cinco penales de Argentina fue Leo Messi, un dato que le convierte en el jugador con más penaltis lanzados de la historia de la Copa del Mundo, con 6. Sin tener en cuenta, evidentemente, las tandas de desempates.

Este Mundial fue el primero en el que los árbitros dispusieron de la asistencia del VAR, una herramienta que, según algunos, ha servido para evitar decisiones erróneas de los colegiados, aunque para otros, algunos de los penaltis otorgados a Argentina son polémicos. Repasamos las penas máximas y las controversias generadas.

1 - Argentina vs Arabia Saudita

Apenas corría el minuto 10 del primer partido de Argentina en Qatar, cuando el árbitro esloveno Slavko Vincic señaló la pena máxima a favor de Argentina por un leve agarrón a Leandro Paredes.

Una decisión que generó algunas dudas, sobre todo porque Vincic no hubiera apuntado al punto de penalti si no hubiera sido gracias a la intervención del VAR. El disparo desde los 11 metros lo anotó Leo Messi en el que supuso su primer gol en esta Copa del Mundo. No sirvió, sin embargo, para evitar la derrota frente a Arabia Saudita por 1-2 en lo que significó la primera gran sorpresa del campeonato.

2 - Argentina vs Polonia

Un centro sobre el área de Wojciech Szczęsny desencadenó el segundo penalti a favor de la Argentina de Scaloni. El que sería, seguramente, el más dudoso de todos los recibidos. El portero polaco salió a cortar el envío y, rozó la cara de Leo Messi en el salto.

Un leve toque que, sin embargo, fue señalado como falta por el árbitro neerlandés Danny Makkelie. Las quejas inundaron en aquel momento las redes sociales, aunque no duraron en exceso, ya que Messi no consiguió superar a Szczęsny y el polaco evitó el tanto argentino. En esta ocasión no fue suficiente, ya que Argentina acabó derrotando a Polonia por 2 goles a 0.

3 - Argentina vs Países Bajos

Si antes fue un árbitro neerlandés el involucrado en el penalti argentino, en esta ocasión le tocó a sus compatriotas de la selección dirigida por Louis van Gaal en los cuartos de final. O más concretamente a Denzel Dumfries. El defensor neerlandés derribó claramente a Marcos Acuña dentro del área y el árbitro español Mateu Lahoz señaló la pena máxima.

Leo Messi logró enviar el balón al fondo de la red y puso entonces el 2-0 para Argentina. No fue, sin embargo, el único penalti transformado por el astro argentino aquella noche, ya que también marcó en la tanda de desempate.

4 - Argentina vs Croacia

En las semifinales, la polémica volvió a surgir en los 11 metros. Un contraataque lanzado por Argentina llevó a Julián Álvarez a encarar a Dominik Livaković. El joven delantero del Manchester City chocó contra el portero croata y el colegiado apuntó rápidamente hacia el punto de penalti.

Las quejas llegaron entonces desde el lado croata al entender que su guardameta estaba quieto cuando el delantero argentino chocó contra él. Merecida o no, la pena máxima fue anotada por Leo Messi, lo que supuso el primero de los tres tantos que llevaron a los de Scaloni a la final.

5 - Argentina vs Francia

Pero el destino quería que Argentina tuviera una última cita con los 11 metros hasta el último día. En el minuto 21, un energético Ángel di María, que volvía al once inicial, fue derribado por detrás por Dembelé. El jugador del Barcelona tocó al de la Juventus ligeramente, pero suficiente para que el polaco Szymon Marciniak decretara penalti.

Una vez más, Leo Messi asumió la responsabilidad y, por cuarta vez en el torneo, encontró el fondo de la red. Un penalti que puso por delante a Argentina en una de las finales más emocionantes que se recuerdan. El gol no evitó que Francia consiguiera llevar el partido a la tanda de desempate, pero ahí los 11 metros volvieron a sonreir a Argentina. Montiel fue el encargado de anotar el gol definitivo, cerrando un círculo que se abrió con la primera cita frente a Arabia Saudita.

