Argentina incluye una tercera opción de género en el Documento Nacional de Identidad

BUENOS AIRES, Argentina.- A partir de este miércoles Argentina incluirá una tercera opción de género en el Documento Nacional de Identidad (DNI), de acuerdo a un decreto presidencial.

La nueva norma, otorga la posibilidad de agregar la opción “X” con la intención de resguardar el derecho a la identidad de genero, contemplada en la ley del país sudamericano desde 2012.

Parte del decreto publicado en el Boletín Oficial, expresa:

La nomenclatura 'X' en el campo 'sexo' comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino".